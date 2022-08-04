Дослідники виявили найглибшу з відомих печер Австралії.
Про це повідомляє Science Alert.
Як повідомляється, група дослідників виявила печеру глибиною 401 метр в печерній системі в Тасманії.
Найглибшу печеру Австралії назвали Дельта-варіант на честь коронавірусу.
Як повідомляється, знайдена печера на 4 метри глибше, ніж попередній рекордсмен - печера Нігглі.
Спуск в найглибшу печеру Австралії зайняв 14 годин.
Нагадаємо, раніше археологи виявили таємну гробницю давньоєгипетського полководця, який керував армією іноземних найманців.