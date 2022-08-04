Спуск на дно найглибшої печери Австралії зайняв 14 годин.

Дослідники виявили найглибшу з відомих печер Австралії.

Про це повідомляє Science Alert.

Як повідомляється, група дослідників виявила печеру глибиною 401 метр в печерній системі в Тасманії.

Найглибшу печеру Австралії назвали Дельта-варіант на честь коронавірусу.

Як повідомляється, знайдена печера на 4 метри глибше, ніж попередній рекордсмен - печера Нігглі.

Спуск в найглибшу печеру Австралії зайняв 14 годин.

Нагадаємо, раніше археологи виявили таємну гробницю давньоєгипетського полководця, який керував армією іноземних найманців.

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