Усередині гробниці знаходилося 370 керамічних глечиків з матеріалами для бальзамування, проте самої мумії не знайшли - труна виявилася порожньою.

Археологи виявили таємну гробницю давньоєгипетського полководця, який керував армією іноземних найманців.

Про це повідомляє Newsweek.

За словами вчених, єгипетський військовий чиновник Вахібре-Мері-Нейт відповідав за вербування солдатів з Малої Азії та з островів Егейського моря.

Гробниця датується початком V століття до н.е. Всередині неї археологи виявили найбільший в Єгипті склад бальзамування, в якому знаходилося 370 керамічних глечиків з матеріалами, використаними для муміфікації полководця.

Команда також досліджувала шахту гробниці стародавнього сановника розміром близько 14 на 14 метрів, а глибина близько 16 метрів. На дні шахти вчені виявили подвійний саркофаг, пошкоджений мародерами V століття.

Зовнішній шар саркофага зроблений з двох гігантських блоків вапняку з декоративною внутрішньою труною у формі людини. На труні нанесені написи з Книги мертвих й описані воскресіння полководця і подорож в загробний світ.

Примітно, що археологи не знайшли мумію полководця, але виявили два дерев'яних ящики з 402 глиняними фігурками, створеними для того, щоб служити йому в потойбічному світі.

Нагадаємо, раніше в Канаді на золотих копальнях знайшли мумію мамонтеня, який жив 30 тисяч років тому.

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