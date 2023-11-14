Галактика ceers-2112 надзвичайно добре розвинена для свого віку.

Міжнародна група дослідників завдяки аналізу зображень, отриманих за допомогою камери ближнього інфрачервоного діапазону космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST) нещодавно виявила далеке утворення, відоме як ceers-2112.

Як йдеться в дослідженні, яке опубліковано в журналі Nature, початковий перегляд зображень не виявив нічого, крім туманної плями, пише Science Alert. Але подальше дослідження з використанням діапазону довжин хвиль, доданого телескопом Хаббл, показало стародавню систему такою, якою вона була - складна спіральна структура, схожа на Чумацький шлях, але трохи менша.

Галактики бувають різних форм, розмірів і світності, які відображають історію їх еволюції. Деякі з них великі і опуклі, інші маленькі і неправильної форми, а деякі гігантські і витягнуті.

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А є такі, як наша, що кружляють, з зірками і газом, сконцентрованими в лініях, які розходяться й згинаються, як космічні стрічки, що тягнуться від гімнаста.

Хоча на форму галактики впливає безліч факторів, від зіткнень монолітів до скупчення сусідів, довгий час вважалося, що складні форми потребують часу. Як правило, вважається, що спіральні галактики з перемичкою, такі як Чумацький Шлях, існували не раніше, ніж близько 8 мільярдів років тому.

Однак вимірювання розтягнутого світла ceers-2112 свідчить про те, що лише через 2 мільярди років після Великого вибуху він виглядав досить незвично.

Хоча галактика все ще занадто тьмяна, щоб побачити деталі її спіральних рукавів, виявлення потовщеної перемички в її центрі достатньо, щоб переконати астрономів, що ceers-2112 напрочуд добре розвинена для свого віку.

"Майже всі перемички зустрічаються в спіральних галактиках. Перемичка в ceers-2112 передбачає, що галактики дозріли і стали впорядкованими набагато швидше, ніж ми думали раніше, а це означає, що деякі аспекти наших теорій формування та еволюції галактик потребують перегляду", - говорить Олександр де ла Вега, астроном з Каліфорнійського університету в Ріверсайді.

Галактики - це більш-менш величезні скупчення пилу та газу, які збираються разом під дією сили тяжіння. Частина цієї гравітації забезпечується самими уламками, причому значна частина, як вважають, є результатом темної матерії.

Там, де в будь-якому місці накопичиться достатньо матеріалу, може початися ядерний синтез, в результаті чого ми отримаємо зірки і їх менш блискучих нащадків - планети. Тим часом сума інерції, укладена в кружляючий пил і сонцях, що наближаються, може змусити молоду галактику обернутися.

Поєднання сил - у вигляді кутового моменту, гравітаційного тяжіння та інерції падаючих мас - може врешті-решт сплющити галактичну краплю і надати їй форму диска. Оскільки деякі зірки витягуються на менш кругових шляхах, ніж інші, аберації на орбітах можуть поступово збільшуватися, впливаючи на інші зоряні подорожі та створюючи чіткі візерунки, які ми бачимо у вигляді перемичок.

У свою чергу, такі структури, як перемички або сусідні галактики, можуть впливати на поширення об'єктів у галактиці, створюючи великі брижі, які з'являються у вигляді спіралей при обертанні галактики.

Як вважалося, формування галактики повинно вимагати стійких сил, що діють протягом тривалого періоду часу. Однак відкриття ceers-2112 може означати переосмислення того, що потрібно, щоб перетворити туманну краплю у величний вихор.

"У минулому, коли Всесвіт був дуже молодим, галактики були нестабільними і хаотичними. Вважалося, що перемички не могли формуватися або зберігатися довго в галактиках раннього Всесвіту", - говорить де ла Вега.

Це відкриття доповнює низку нещодавніх несподіваних відкриттів, котрі стосуються умов раннього Всесвіту, галактик, які сяють занадто яскраво, або ранніх чорних дір, які ростуть занадто швидко.

Оскільки JWST продовжує надавати приголомшливі зображення космосу в їхній початковій стадії розвитку, ми, безсумнівно, дізнаємося не тільки про те, як з'явилися такі галактики, як ceers-2112, але й про те, як наша власна галактика стала виглядати настільки ж приголомшливо, як сьогодні, зазначається в статті.

Інші космічні відкриття

Як повідомляв УНІАН, раніше космічний телескоп імені Джеймса Вебба (JWST) зробив неймовірний знімок народження зірки. Вчені вважають, що зображення протозірки під назвою HH12, розташованої приблизно в 1300 світлових роках від Землі, дасть нові підказки про те, як виникли зірки.

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