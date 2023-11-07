Протозірку HH12 вперше виявили в 1993 році поблизу Пояса Оріона, і астрономи протягом останніх трьох десятиліть робили знімки, щоб з'ясувати, як повільно формується зірка.

Космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST) зробив неймовірний знімок народження зірки. Як пише BBC, протозірка під назвою HH12 розташована приблизно в 1300 світлових роках від Землі. Вчені сподіваються, що це зображення дасть нові підказки про те, як виникли зірки.

За даними видання, їй близько 50000 років. На зображенні, опублікованому NASA, видно не світіння самої протозірки, прихованої всередині диска газу і пилу, а рожево-червоні струмені, які вона випускає в протилежних напрямках.

"Коли куля газу в центрі стискається, вона обертається. Але якщо вона буде обертатися занадто швидко, вона розлетиться на частини, тому щось повинно позбутися кутового моменту", - сказав BBC старший науковий радник Європейського космічного агентства, професор Марк Маккогрін.

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"Ми думаємо, що це струмені і відтоки. Ми думаємо, що коли весь матеріал стискається, магнітні поля стягуються, а потім частина матеріалу, що надходить через диск, захоплюється магнітними полями і викидається через полюси. Тому ми називаємо ці структури біполярними", - додав він.

Червоний колір на зображенні обумовлений присутністю молекулярного водню.

HH212 вперше був виявлений в 1993 році поблизу поясу Оріона, і останні три десятиліття астрономи робили знімки, щоб з'ясувати, як повільно формується зірка.

Професор Маккогрін зазначив, що вперше вчені отримали "гарне кольорове зображення" протозірки, додавши, що це неможливо за допомогою наземних телескопів.

Телескоп Джеймса Вебба - інші новини

Як повідомляв УНІАН, раніше телескоп Джеймса Вебба допоміг пояснити загадкове зникнення зірки в 2009 році. Астрономи припускали, що зірка в результаті колапсу стала чорною дірою, а не викликала вибух наднової. Однак тепер з'явилася інша гіпотеза.

Також за допомогою JWST дослідники виявили найвіддаленішу активну надмасивну чорну діру на сьогоднішній день. Відзначається, що галактика CEERS 1019 існувала приблизно через 570 мільйонів років після Великого вибуху, і її чорна діра менш масивна, ніж будь-яка інша, ідентифікована в ранньому Всесвіті.

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