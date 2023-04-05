Вчені зафіксували дивний радіосигнал з космосу, який періодично повторювався. Їм вдалося простежити його і встановити джерело, повідомляє Science Alert.
Як повідомляється, повторюваний сигнал надходить від скелястої екзопланети розміром із Землю, яка, здається, має один із вирішальних факторів, що робить світ придатним для життя - магнітне поле.
Планета відома як YZ Ceti b і обертається навколо маленького червоного карлика, розташованого приблизно за 12 світлових років від Землі.
Навряд чи YZ Ceti b рясніє життям, яким ми його знаємо, навіть якщо вона має магнітне поле. Скеляста екзопланета розташована так близько до червоного карлика, що її оборот становить лише два дні.
Отже, що є причиною сигналу? Поточна гіпотеза полягає в тому, що потужні радіохвилі генеруються, коли магнітне поле планети проникає крізь плазму, що вивергається її зіркою.
"Якщо у планети є магнітне поле, і воно проходить через достатню кількість зоряної речовини, це змусить зірку випромінювати яскраві радіохвилі", - кажуть вчені.
Грунтуючись на силі радіохвиль, команда дослідників змогла показати, що їх можна пояснити наявністю у планети магнітного поля. Якщо це підтвердиться, це буде перша скеляста екзопланета розміром із Землю, яка має магнітне поле.
Дивні сигнали з космосу
Як повідомляв УНІАН, раніше астрономи зафіксували 25 сигналів з космосу, які постійно повторювалися.
Думки астрономів розходяться щодо природи цих сплесків. Жодна із запропонованих на сьогоднішній день теорій не може повністю пояснити всі властивості радіосигналів або їх джерел.