На даний момент вчені не прийшли до єдиної думки, звідки з'являються ці космічні сплески.

Астроном виявили 25 дуже потужних швидких радіосплесків, які продовжують повторюватися. Про це повідомляє Science Alert.

Як і гравітаційні хвилі та сплески гамма-променів, швидкі радіосплески (FRB) є одним з найпотужніших і найзагадковіших астрономічних явищ на сьогодні. Ці короткочасні події складаються із сплесків, які виділяють більше енергії за мілісекунду, ніж Сонце за три дні.

Хоча більшість сплесків тривають лише мілісекунди, були рідкісні випадки, коли FRB повторювалися. Вченим з 2019 по 2021 рік вдалося зареєструвати 25 таких повторюваних сигналів.

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Думки астрономів розходяться щодо природи цих сплесків. Жодна із запропонованих на сьогодні теорій не може повністю пояснити всі властивості сплесків або їх джерел.

Одні вчені припускають, що повторювані сплески викликані нейтронними зірками та чорними дірами. Інші впевнені, що їх випускають пульсари, магнітари або ж це позаземна комунікація.

Астрономи знайшли найвіддаленіші зірки в нашій Галактиці

Як повідомляв УНІАН раніше, астрономи виявили десятки далеких змінних зірок в зоряному гало Чумацького Шляху. Найвіддаленіша з них знаходиться більш ніж за мільйон світлових років від Землі.

Попередні дослідження моделювання показали, що зоряний ореол Чумацького Шляху повинен простягатися приблизно на 300 кілопарсеків або 1 мільйон світлових років від галактичного центру. Змінні зірки, виявлені астрономами тепер, знаходяться на відстані від 20 до 320 кілопарсеків, що підтверджує раніше отримані оцінки.

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