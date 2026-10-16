Вчені знайшли новий вид богомолів, який роками залишався непоміченим

Науковці припускають, що невідкритих видів може бути значно більше, адже більшість із них морфологічно подібні між собою.

Вчені виявили новий вид богомолів у дубових лісах на заході Ірану, який знайшов спосіб обійти блокаду США в Ормузькій протоці. Про це пише The Independent.

Йдеться, що відкриття, результати якого опубліковані у Journal of Orthoptera Research, допоможе краще зрозуміти біорізноманіття одного з найскладніших прикордонних регіонів світу.

Дослідники обстежували ліси провінції Лорестан і знайшли богомола, який після детального вивчення виявився невідомим науці видом. Новий вид отримав назву Rivetina archibaldi на честь відомого природоохоронця Джорджа Арчибальда, який присвятив понад 50 років захисту дикої природи. Зокрема, він відіграв важливу роль у порятунку кількох видів журавлів від вимирання та популяризації їхньої охорони в різних країнах.

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"Назва вшановує його видатний внесок у збереження птахів і спадщину, яку він залишив світовій орнітології", - зазначили дослідники.

Новий вид визначили за зразком самця, якого виявили у червні 2016 року в дубовому лісі поблизу міста Поль-Дохтар. Місцевість розташована на висоті 1128 метрів над рівнем моря.

Rivetina archibaldi належить до родини Rivetinidae - групи богомолів, які переважно живуть на землі та трапляються в Середземномор’ї, Західній і Центральній Азії. На відміну від добре відомих європейських богомолів, представники роду Rivetina ніколи не бувають зеленими. Вони швидко пересуваються по землі та ховаються під камінням.

Наразі в Ірані відомі вісім видів і підвидів цього роду. Науковці припускають, що невідкритих видів може бути значно більше, адже більшість із них морфологічно подібні між собою, мають однотонне забарвлення й тому їх легко сплутати.

Під час дослідження вчені збирали молодих богомолів на землі під дубами, вирощували їх до дорослого стану, а потім ретельно вивчали. З’ясувалося, що богомоли з Лорестану належать до роду Rivetina, але мають характерні ознаки, які відрізняють їх від усіх інших досліджених представників цього роду з Близького Сходу.

Однією з відмінностей стала будова метазони - видовженої частини передньогрудей, розташованої позаду передніх ніг у напрямку до крил. Середня довжина тіла самців становить близько 55,5 мм. Їхні крила не доходять до кінця черевця. Самки трохи більші - у середньому 56,4 мм - і мають темніше сірувато-коричневе забарвлення.

Це відкриття вказує на прогалини в дослідженні біорізноманіття Ірану. Зокрема, західні та південні райони країни поблизу кордонів з арабськими державами досі залишаються недостатньо вивченими з погляду визначення видів, йдеться у статті.

На думку науковців, зберегти біорізноманіття гірських регіонів можна лише за умови залучення місцевих громад до пошуку нових видів і природоохоронної діяльності, заснованої на відповідальному ставленні до навколишнього середовища.

Знахідки у Китаї

Нагадаємо, у Китаї знайшли новий, рекордно величезний вид грибів, який належить до раніше невідомого сімейства. Він отримав назву Dianjunus rex, росте в глибині лісів провінції Юньнань. Його плодові тіла можуть сягати 50 сантиметрів у висоту і важити до 2,2 кілограма. Гігантів виявлено під час польових досліджень у помірних хвойних лісах неподалік від міст Дамайді та Іпінлан, а також у тропічному лісі поруч із Наньбаном.

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