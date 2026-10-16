Іран знайшов спосіб обійти блокаду США в Ормузькій протоці, – Reuters

Зазначається, що Тегеран постачав скраплений газ та авіапаливо.

Іран з липня експортував скраплений газ та авіаційне паливо, попри морську блокаду з боку США.

Як повідомили агентству Reuters чотири фахівці з морської безпеки, в останні тижні Тегеран маскував свої вантажі серед перевантажень "з судна на судно", що здійснювалися іншими виробниками з країн Перської затоки біля берегів Оману. Хоча ці вантажі становлять лише невелику частину колишнього обсягу енергетичного експорту країни, вони є рідкісним свідченням того, що нафтопродукти долають американську блокаду.

Аналіз, проведений американською правозахисною групою "Об’єднані проти ядерного Ірану" (UANI), показує, що з середини липня з Оманської затоки вийшли щонайменше вісім газовозів. Крім того, ще один танкер з іранським авіаційним паливом прибув у вересні до М’янми, яка у 2023 році потрапила під санкції США.

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Як показав аналіз Reuters, шість із восьми газовозів та танкер з авіаційним паливом перебувають під санкціями США за перевезення іранської нафти та нафтохімічної продукції.

"Ми спостерігали проходження лише кількох танкерів, що перевозили іранський скраплений газ, але переважна більшість танкерів з іранською продукцією була перенаправлена силами США", – заявила старша аналітикиня UANI Джеміма Шеллі.

За її словами, деякі іранські танкери з газом перевантажували вантажі поблизу оманських прибережних міст Шинас і Сохар, тоді як інші очікували в Оманській затоці, перш ніж пройти американську блокаду. Загальний обсяг вантажів газу оцінюється в 4,1 млн барелів, повідомила Шеллі.

У свою чергу Командування Центрального військового округу США (Centcom) заявило, що морська блокада "непробивна". При цьому представник збройних сил США повідомив Reuters, що прохід судна не обов’язково означає, що воно обійшло блокаду. Кожне судно оцінюється індивідуально, зокрема шляхом перевірки його документів, і деяким суднам може бути дозволено прохід з гуманітарних міркувань, додав він.

За його словами, наявність судна у санкційних списках США – не єдиний фактор, що зумовлює його потрапляння під блокаду, додавши, що американські війська також уважно відстежують деякі судна, не вживаючи щодо них заходів з оперативних міркувань.

Центральне командування США повідомило, що за три місяці дії останньої блокади армія США вивела з ладу чотири торгові судна та змусила розвернутися 135 суден, які прямували з Азії, а також затримала кілька танкерів.

За даними Kpler, у вересні експорт іранської нафти скоротився до 0 – це перший місяць без поставок з того часу, як аналітична компанія почала відстежувати цього виробника у 2013 році.

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Кувейт збільшив експорт сирої нафти приблизно до 1 млн барелів на добу, зокрема завдяки перевалці нафти з одного судна на інше за межами Ормузької протоки. Державна нафтова компанія Kuwait Petroleum Corp. для транспортування нафти використовує як власний танкерний флот, так і зафрахтовані судна.

5 жовтня стало відомо, що показники експорту нафти з країн Перської затоки протягом половини вересня перевищували довоєнні рівні.

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