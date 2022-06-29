Глобальне потепління може принести людству нові хвороби, про які ми навіть не підозрюємо.

Вчені з Китайської академії наук з'ясували, як на світ може вплинути глобальне потепління. Виявилося, це принесе нам не тільки кліматичні зміни, але і ряд інших більш серйозних проблем. У льодовиках, які вже почали танути, вчені виявили близько тисячі невідомих бактерій, вони можуть викликати нові хвороби і навіть епідемії.

Про це свідчать результати дослідження, які були опубліковані в журналі Nature biotechnology.

Група вчених зібрала зразки снігу і льоду з тибетських льодовиків. Виявилося, в замерзлій воді знаходиться близько тисячі бактерій, невідомих науці. Дослідники вже припускають, що ці бактерії можуть нести серйозну загрозу для людини. Вони можуть викликати нові хвороби і навіть спровокувати епідемії.

З 968 видів бактерій, які вчені виявили в танучих тибетських льодовиках, 98% були невідомі науці і їх вже назвали потенційно небезпечними. Дослідники відзначили, що близько 10% поверхні землі покриті крижаними щитами і льодовиками. Якщо всі вони почнуть танути, то людству доведеться "знайомитися" з новими бактеріями, які знаходяться в замерзлій воді. І є вкрай велика ймовірність, що майже всі ці бактерії стануть новим випробуванням для всього світу.

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