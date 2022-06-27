За словами вчених, останки дитинчати мамонта пролежали у вічній мерзлоті понад 30 тисяч років.

У Канаді на золотих копальнях знайшли мумію мамонтеня.

Про це повідомляє Science Alert.

Як повідомляється, мамонтеня жило 30 тисяч років тому, а його мумія прекрасно збереглася.

Згідно з прес-релізом місцевого уряду, самка мамонтеня була названа Тр'ондек Хвеч'ін Нун чо га, що на мові хань перекладається як "велике дитинча тварини".

Нун чо га - найповніша мумія мамонта, виявлена в Північній Америці.

Нун чо га померла і була заморожена у вічній мерзлоті під час льодовикового періоду понад 30000 років тому.

Заморожений мамонт був виявлений геологами після того, як молодий шахтар на золотих копальнях Клондайку знайшов останки під час розкопування гною.

Палеонтологи кажуть, що шахтар зробив "найважливіше відкриття в палеонтології в Північній Америці".

Як повідомляється, у мамонтеня збереглися кігті, шкіра, шерсть, тулуб та навіть кишки, наповнені травою.

Нагадаємо, раніше вчені заявили про відкриття гігантської бактерії. Вона довжиною з вію і не схожа ні на що, що ми бачили раніше.

Вас також можуть зацікавити новини: