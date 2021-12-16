Вчені виявили, що центральна частина Долин Марінер заповнена водою набагато більше, ніж очікувалося. За їхніми словами, це схоже на райони вічної мерзлоти на Землі.

Орбітальний апарат Trace Gas Orbiter місії "ЕкзоМарс", запущений Європейським космічним агентством в 2016 році, виявив значні обсяги льоду у великій системі каньйонів Марса, Долинах Марінер.

Воду, приховану під поверхнею Марса, апарат виявив за допомогою приладу FREND, що відображає наявність водню у верхньому метрі марсіанського грунту, повідомляє Бі-бі-сі.

Головним чином вода існує на Марсі у формі льоду і залягає в полярних регіонах планети. На поверхні поблизу екватора водяний лід не виявляється, оскільки температури тут недостатньо низькі для того, щоб він міг стабільно зберігатися.

"За допомогою TGO ми можемо подивитися на глибину до одного метра під шаром пилу і побачити, що насправді відбувається під поверхнею Марса, і, що особливо важливо, знайти багаті водою оазиси, які не можна було виявити за допомогою попередніх інструментів", - зазначив провідний автор нового дослідження Ігор Митрофанов з Інституту космічних досліджень РАН.

Багата водою область розміром з Нідерланди перетинається з глибокими долинами каньйону Кандора. Ця область вважається багатообіцяючою для пошуків води на Марсі.

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Вчені виявили, що центральна частина Долини Марінер заповнена водою набагато більше, ніж очікувалося. За їхніми словами, це схоже на райони вічної мерзлоти на Землі, де водяний лід залишається під сухим грунтом через постійні низькі температури.

Це говорить про те, що в Долині Марінер повинні існувати особливі, поки незрозумілі умови для збереження води - або її запаси там постійно поповнюються з інших джерел.

"Це відкриття - дивовижний перший крок, але, щоб точно знати, з якою формою води ми маємо справу, потрібні додаткові спостереження, - додає співавтор дослідження Хокан Сведхем з лабораторії Європейського космічного агентства в Нідерландах. - Незалежно від результату, відкриття демонструє неперевершені здібності інструментів орбітального апарату зазирнути під поверхню Марса, і демонструє великий, не надто глибоко залягаючий і легко експлуатований резервуар води в цій частині Марса".

Завдяки знахідці FREND Долина Марінер стає багатообіцяючим майданчиком для вивчення Марса людиною.

За словами співробітника проекту "ЕкзоМарс" Коліна Вілсона, більше інформації про те, як і де вода залягає на Марсі, необхідно для розуміння того, що сталося з колись багатою на воду планетою, і допоможе "в пошуках придатного для життя середовища, можливих ознак минулого життя і найбільш ранніх органічних матеріалів".

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Автор: Ірина Погоріла