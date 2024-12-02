Фахівці вважають, що колекція, якій 1500 років, і яка досить велика, щоб оснастити невелику армію, могла бути "жертвопринесенням" або підношенням.

Данські археологи знайшли під будинком вождя залізного віку схованку з понад 100 одиницями зброї.

"Велика кількість зброї вражає, але найбільше заворожує те, як вона дає змогу зазирнути в суспільну структуру та повсякденне життя залізного віку. Ми раптово відчуваємо себе дуже близькими до людей, які жили тут 1500 років тому", - прокоментував археолог із Музеїв Вайле Еліас Вітте Томасен, який керував розкопками, пише livescience.

Між першим і четвертим століттями нашої ери Данія перебувала на краю Римської імперії як частина Великої Німеччини. Деякі вчені вважають, що римляни, можливо, давали племенам у Данії зброю, щоб підтримувати мир на кордоні зі Скандинавією.

Відео дня

Археологи знайшли схованку під час розширення шосе. Металева зброя лежала під двома будинками початку п'ятого століття, які, ймовірно, належали комусь досить могутньому, щоб зібрати армію. Оскільки зброя була навмисно закопана, дослідники вважають, що її принесли в жертву після успіху у війні. Схованка з металевими предметами включала 119 списів і списів, вісім мечів, п'ять ножів, одну сокиру і рідкісний комплект кольчуги.

На півдні Скандинавії було знайдено дуже мало зразків кольчуги залізного віку, і ця кольчуга стала першою, знайденою на місці поселення, а не поховання. Виготовлення цього складного елемента обладунків було дорогим і трудомістким, тому, за словами археологів, він, ймовірно, належав самому вождю.

Крім зброї, археологи знайшли фрагменти двох бронзових шийних кілець, відомих як "кільця клятви". Ці аксесуари були символами влади в залізному віці, що ще раз підтверджує вплив вождя. Команда також знайшла фрагменти кінської вуздечки і горна, а також низку залізних і бронзових предметів, які ще належить вивчити.

Хоча схованка зі зброєю була явно пов'язана з будинком вождя залізного віку, археологи не впевнені, чи належали предмети місцевим воїнам, чи їх зібрали як військову здобич. Однак схожий скарб залізного віку, вказує на присутність у цьому районі численних могутніх вождів.

Дослідники продовжать аналіз місця і принесеної в жертву зброї, щоб краще зрозуміти воїнів і суспільство залізного віку.

Вас також можуть зацікавити новини: