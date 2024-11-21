Підвіска була виявлена в будівлі, яка може бути пов'язана з військовою діяльністю, хоча її функція досі невідома.

Археологи в Туреччині виявили рідкісний християнський кулон п'ятого століття, на якому зображено царя Соломона верхи на коні, що вражає списом диявола.

Як пише Live Science, це єдиний кулон такого роду, виявлений в Анатолії, регіоні, який охоплює більшу частину сучасної Туреччини.

На обох сторонах бронзового кулона є написи давньогрецькою мовою. Текст на боці царя Соломона перекладається як "Наш Господь переміг зло", а на іншій стороні названі чотири ангели: "Азраїл, Гавриїл, Михайло та Ісрафіл".

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"Це символ релігії та влади", - розповів Ерсін Челікбаш, археолог з Університету Карабюк у Туреччині, який керував розкопками.

За його словами, кулон використовували як амулет, талісман, який, як вважалося, захищає від зла або небезпеки.

Зазначається, що згідно з єврейською Біблією, цар Соломон був правителем стародавнього Ізраїлю в 10 столітті до н.е., але археологічних свідоцтв, що підтверджують біблійну розповідь, мало.

Челікбаш упевнений, що артефакт є християнським кулоном. Він пояснив:

"Соломон є важливою фігурою в усіх трьох святих релігіях. Хоча в Торі та Біблії він згадується як правитель, в ісламі він також визнаний пророком. Зображення Соломона на цьому кулоні здивувало нас і розкрило важливість артефакту для анатолійської археології".

Археологи виявили кулон під час розкопок в Адріанополі. Це стародавнє поселення в Пафлагонії, регіоні в північно-центральній Туреччині на узбережжі Чорного моря, стало містом за римлян. Сьогодні воно знаходиться в околицях міста Карабюк.

Підвіска була виявлена в будівлі, яка може бути пов'язана з військовою діяльністю, хоча її функція досі невідома, заявив Челікбаш. Він додав:

"Під час наших попередніх розкопок ми визначили існування тут кавалерійського підрозділу. Пророк Соломон також відомий як командувач арміями. Ми розуміємо, що він також вважався захисною фігурою для римської та візантійської кавалерії в Адріанополі".

На підставі археологічного шару, де вони знайшли кулон, археологи датують артефакт п'ятим століттям, коли Адріанополь був частиною Візантійської імперії, додав учений.

Хоча кулон є першим у своєму роді, виявленим в Анатолії, Челікбаш знає про такий раніше знайдений в Єрусалимі.

"Наявність схожих артефактів у цих двох віддалених географічних точках вказує на те, що Адріанополь був важливим релігійним центром у стародавні часи", - сказав він.

Наразі кулон перебуває в його лабораторії, і в кінцевому підсумку археолог передасть його в музей для експонування.

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