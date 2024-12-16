Археологи вивчили блок кольчуги римської армії, яку використовувала для ремонту своїх військових обладунків.

Чудово збережена римська кольчуга, знайдена в 2012 році в Німеччині показала, як римські солдати ремонтували свої обладунки, щоб бути готовими до бою.

Нещодавно кольчуга, датована II-III століттями нашої ери, була вивчена з використанням передових методів візуалізації, пише Interesting Engineering.

У міру розширення Римської імперії військові розміщувалися все далі від військових ремонтних майстерень, що вимагало звернення до місцевих майстрів. До сих пір залишалося загадкою, як римська армія утримувала своє спорядження. Величезний блок кольчуги, виявлений у невеликому поселенні за межами римської легіонерської фортеці, нарешті пролив світло на цей невідомий аспект військової звитяги Римської імперії, що простягалася на 1,9 млн кв. миль.

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"Це перший явний доказ того, що кольчугу ремонтували за межами римської військової споруди", - прокоментував доктор Мартейн Вейнховен із Чеської академії наук.

Почавши з рентгенівських променів і КТ-сканування високої роздільної здатності, археологи проникли в шматок металу, не пошкодивши його. Вони змогли ідентифікувати не одну, а чотири різні кольчуги.

Вони дійшли висновку, що з часом два майже повні шари кольчуги заіржавіли і злилися з двома фрагментарними частинами, утворивши запас, який датується II і III століттями нашої ери.

Автори дослідження припускають, що римська армія переробляла металеве спорядження різними способами, але залізні кольчуги не могли бути переплавлені через крихітні зв'язані кільця, з яких складається конструкція.

Вчені припускають, що вони, мабуть, переробляли кольчугу, як і текстиль. Коли їх вважали непридатними, вони ставали "донорами" для латок і ремонту інших кольчуг, які все ще перебували в експлуатації.

Оскільки частина була знайдена в поселенні поблизу римського форту, це говорить про те, що армія працювала з місцевими ремісниками, які могли ремонтувати кольчуги.

Іншими словами, військове утримання в Римській імперії не було універсальним. Солдати адаптувалися в міру необхідності. У цьому випадку їм довелося повторно використовувати своє спорядження.

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