Приголомшлива знахідка археологів дуже добре збереглася. Директор Ізраїльського управління старожитностей Елі Ескусідо назвав мечі "драматичним і захоплюючим відкриттям".

Ізраїльські археологи знайшли чотири римські мечі, які відмінно збереглися завдяки сухому клімату Мертвого моря. При цьому три мечі знаходилися в дерев'яних ножнах.

Спочатку археологи вирушили в печеру, розташовану недалеко від заповідника Ейн-Геді, щоб вивчити сталактит з написом на стародавньому івриті. А потім знайшли там ці мечі, пише Newsweek.

Як розповіли в Управлінні старожитностей Ізраїлю, античні мечі були заховані в глибокій ущелині близько 1900 років тому. Вчені вважають, що такі мечі були стандартною зброєю римських солдатів, а в схованку їх поклали іудейські повстанці, щоб потім використовувати.

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"Знайти один меч - велика рідкість, а що означає знахідка чотирьох? Це просто мрія! Ми протерли очі, щоб упевнитися, що нам не привиділося", - прокоментували рідкісну знахідку археологи.

"Ми знаємо, що тоді відбувалося в історії, але побачити таку знахідку - значить поглянути історії в обличчя", - поділилася емоціями історик Орія Аміча.

Як охарактеризували вчені, три меча, які були в дерев'яних ножнах, є римськими спатами, які були в ходу на всій території Римської імперії з I по VI століття нашої ери. Четвертий меч відрізнявся. Він коротший і має кільцеве навершя. Фахівці ідентифікували його як пілум. Вони допустили, що це знаряддя вважалося частиною стандартного озброєння римських легіонів.

"Заховані в глибоких тріщинах малодоступною печери мечі і пілум, дають підставу припускати, що ця зброя була відібрана у римських солдатів на полі бою, і навмисно захована іудейськими повстанцями для своїх цілей", - припустив доктор Ейтан Кляйн, один з директорів проекту Дослідження іудейської пустелі.

Він уточнив, що фахівці тільки починають дослідження знахідки, в ході якого мають намір з'ясувати, кому належали мечі, де, коли і ким вони виготовлені. "Можливо, це відбувалося під час Другого Великого іудейського повстання проти Римської імперії, повстання Бар-Кохби в 132-135 роках до нашої ери", - вже зараз допустив Кляйн.

Видання відзначило, що дана Знахідка цінна ще й через те, що в археології Знахідка стародавньої зброї із заліза є рідкістю, оскільки як правило, зброя або переплавлялося, або, просто руйнувалося від часу. Однак посушливий клімат іудейської пустелі практично ідеально зберіг мечі.

Після виявлення мечів археологи провели ретельні розкопки в печері, виявивши інші артефакти віком 6000 років, а також римським періодом близько 2000 років тому.

Археологічні знахідки в Ізраїлі

У цій країні регулярно відбуваються археологічні відкриття. Так, наприкінці минулого року археологи знайшли в Ізраїль скарб, що складався з 44 візантійських монет з чистого золота, що датуються VII століттям нашої ери. Скарб загальною вагою всього близько 170 грамів нашлі при розкопках в Стародавньому місті Баніяс.

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