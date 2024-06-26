"Люсі" вважалася волохатою, але нові дані свідчать про те, що це не так. Це відкриття ставить нові питання перед ученими.

Півстоліття тому вчені знайшли майже цілий скам'янілий череп і сотні фрагментів кісток самки, що належить до роду Australopithecus afarensis віком 3,2 млн років, яку часто називають "матір'ю всіх нас". Вчені дали їй ім'я "Люсі".

Відтоді, за допомогою "Люсі" вченим вдалося розгадати деякі еволюційні загадки, але її зовнішність залишається таємницею, пише Livescience. Зазвичай її зображують із густим червонувато-коричневим хутром по тілу. Однак технологічні досягнення в галузі генетичного аналізу дають змогу припустити, що "Люсі" могла бути лисою або мати зовсім негусту рослинність на тілі.

Згідно з історією коеволюції людей та їхніх вошей, наші безпосередні пращури втратили більшу частину свого хутра 3-4 млн років тому і не носили одягу до 83 000-170 000 років тому. Це означає, що впродовж більш ніж 2,5 млн років стародавні люди були просто голими.

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Учені припустили, що на втрату волосся на тілі в ранніх людей, імовірно, вплинули кілька чинників, включно з терморегуляцією, затримкою фізіологічного розвитку, залученням сексуальних партнерів і захистом від паразитів. Екологічні, соціальні та культурні чинники, можливо, сприяли кінцевому прийняттю одягу. Крім того, за даними вчених, стародавні люди могли прийняти одяг, керуючись соціальними нормами, оскільки оголеність могла спонукати до зради, а одяг, навпаки, міг це попереджувати.

Інші відкриття вчених

У Середземному морі виявили фрагменти найстарішого у світі затонулого корабля. Управління старожитностей Ізраїлю заявило, що попереднє дослідження глиняних глечиків, відомих як ханаанські амфори, засвідчило, що це було торговельне судно, яке затонуло між 1400-1300 р. до н. е. на глибині 1600 м.

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