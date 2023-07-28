Амфори, виявлені на борту, зазвичай використовувалися для перевезення рідин - олії чи вина.

Біля берегів Італії знайшли фрагменти давньоримського торгового судна, яке побудували більше 2 тис. років тому.

Корабель знайдено біля порту Чівітавеккья, приблизно в 80 км на північний захід від Рима, на піщаному дні на глибині близько 160 м. Він був виявлений загоном мистецтв італійської поліції, який займається захистом культурної спадщини країни, передає The Independent.

На борту корабля знайшли сотні амфор, більшість з яких збереглися майже ідеально. Амфори, виявлені на борту, зазвичай використовувалися для перевезення рідин - масла, вина. Такі артефакти досить поширені в Середземномор'ї.

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"Ця знахідка - важливий зразок давньоримського корабля, який потрапив в шторм і намагався дістатися берега. Вона також дає уявлення про морські торгові шляхи тих часів", - прокоментували в поліції.

Представники поліції уточнили, що судно було знайдено і знято на відео за допомогою робота на дистанційному управлінні.

Знахідки затонулих кораблів

Виявлення таких кораблів не є великим відкриттям. Вчені вважають, що по Середземному морю розкидані тисячі затонулих кораблів часів античності. Так, у 2018 році біля берегів Болгарії знайшли грецький торговий корабель, який затонув понад 2400 років тому. Його офіційно визнали найстарішим з відомих кораблів у світі, виявлених у збереженому стані.

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