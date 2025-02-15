Дослідники заявили, що відтворять цей запах для відвідувачів Єгипетського національного музею в Каїрі.

Давньоєгипетські мумії все ще зберігають деякий приємний запах, навіть після 5000 років, проведених у саркофазі.

Такого висновку дійшла міжнародна група вчених, пише Бі-бі-сі. Вони вивчили 9 муміфікованих тіл стародавніх єгиптян і зійшлися на думці, що всі вони виділяють цілий букет запахів. Їхня інтенсивність різна, але всі можна описати як "деревні", "пряні" і "солодкі".

Автори дослідження зазначили, що дуже складно було дістатися до запечатаного всередині саркофага повітря і водночас не пошкодити мумію там. Однак їм вдалося виконати цю операцію успішно, просунувши в щілину трубку і замірявши параметри стародавнього повітря прямо в саркофазі.

Відео дня

Тепер же вчені хочуть відтворити хімічний склад цього стародавнього запаху, що утворився в саркофазі. "Ми хочемо поділитися тим почуттям, яке відчули самі, відчувши аромат цих муміфікованих тіл. Тому ми відтворимо цей запах для відвідувачів Єгипетського національного музею в Каїрі", - прокоментувала одна з авторів дослідження Сесілія Бембібре.

"У фільмах і книжках з тими, хто вдихає запах муміфікованих тіл, відбуваються жахливі речі, але за фактом ми були здивовані, що цей запах виявився таким приємним", - поділилася Бембібре.

Можливість відчути запах стародавніх експонатів дасть відвідувачам музею незвичну інформацію про давньоєгипетське бальзамування. Як сказала викладачка Кембриджського університету Еллі Лоукс, це "дійсно інноваційний спосіб пізнавати історію".

Крім нових сенсорних відчуттів для відвідувачів музею, це відкриття може мати велике значення і для фахівців зі збереження мумій.

Як запевняють учені, їхнє відкриття допоможе втручатися в процес збереження мумій, підбираючи ідеальні умови в кожному конкретному випадку.

"Це корисне знання для музеїв, які володіють колекціями мумій, оскільки таким чином можна буде гарантувати, що вони дійдуть і до майбутніх поколінь", - підсумувала Бембібре.

Давньоєгипетські мумії

У Стародавньому Єгипті під час бальзамування померлого натирали ароматичними оліями, пахучими прянощами та ароматним воском. Надання покійному приємного запаху було дуже важливим - це готувало його душу до переходу в інший світ.

Вас також можуть зацікавити новини: