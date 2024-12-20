Так звані Чорні Фараони були найактивнішими будівельниками пірамід в історії.

Стародавні піраміди є найбільш синонімічними з Єгиптом, але найбільша у світі колекція пірамід насправді належить іншій, менш відвідуваній країні.

Судан, що має десь від 220 до 255 пірамід, які стоять на його кордонах, знаходиться на вершині списку. Межуючи з Єгиптом, африканська країна легко затьмарює загальну кількість свого сусіда, яка є предметом суперечки, але, ймовірно, досягає десь 118, пише IFLScience.

Менші, ніж ті, що знайдені в Єгипті, суданські піраміди були побудовані правителями стародавнього царства Куш. Ставши великою державою у VIII столітті до н. е. в регіоні Нубія, який простягався від Асуана в Єгипті до Хартума в Судані. Вони навіть правили Стародавнім Єгиптом під час 25-ї династії, створивши лінію царів, відомих як Чорні фараони.

Відео дня

Першим з них був Піан, який успішно вторгся до Єгипту, щоб почати нову династію приблизно 770 року до н. е., правлячи зі столиці кушитів Напати. Черпаючи натхнення в розкішних гробницях попередніх фараонів, він зажадав, щоб його поховали так само. Таким чином він став першим членом царства, якого увічнили пірамідою в стародавньому некрополі Ель-Курру в Судані.

Зазначається, що після того, як кушити втратили контроль над Єгиптом, вони відступили назад у свій куточок Нубії, зрештою заснувавши нову столицю в Мерое. Саме тут можна знайти переважну більшість нубійських пірамід, причому близько 200 загострених пам'яток були зведені в некрополі стародавнього міста з третього століття до нашої ери. Серед них гробниці 41 королівської особи Кушита.

Королівство Куш продовжувало процвітати до четвертого століття нашої ери, коли воно було остаточно закинуте після конфліктів із римською армією та сусіднім королівством Аксум. У 1830-х роках історія цієї колись великої цивілізації була заново відкрита археологами завдяки артефактам, знайденим сумнозвісним розкрадачем гробниць Джузеппе Ферліні.

Він виявив мало поваги до нубійських пірамід: розграбував їх, завдавши величезної шкоди і залишивши багато стародавніх споруд у жалюгідному стані. І хоча деякі з пірамід Мерое відтоді були відновлені, більшість пам'яток продовжували руйнуватися.

Цей поступовий процес розпаду не покращили численні нещодавні громадянські війни в Судані, а конфлікти, що тривають з 1950-х років, являють собою серйозну перешкоду для туризму і фінансування, яке він приносить археології.

Таким чином, у той час як єгипетські піраміди приймали мільйони відвідувачів щороку і посідали своє законне місце серед найшанованіших і найохоронюваніших стародавніх чудес світу, нубійські піраміди були випущені з поля зору іта забуті.

Новини про піраміди

Довгий час точилася суперечка про те, як саме перші інженери цивілізованого світу побудували великі піраміди Єгипту.

Популярна теорія припускає, що вони використовували систему мотузок і саней для підйому каміння на вершину, поки піраміда зводилася знизу вгору, шар за шаром.

Нове дослідження припускає, що найстаріша піраміда в Єгипті, піраміда Джосера, була побудована 4700 років тому з використанням ще більш хитромудрого "гідравлічного підйомника".

Вас також можуть зацікавити новини: