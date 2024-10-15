Вчені описали Quaestio як "живий літопис найдавнішого складного тваринного життя Землі".

В Австралії дослідники виявили нову викопну тварину віком від 635 до 538 млн років. Знахідка дає нове уявлення про першу форму життя тварин на Землі.

Дослідники назвали абсолютно нову, хоча й давню тварину Quaestio через знак запитання на її плоскому м'ясистому тілі, пише Interesting Engineering. Questio завширшки близько 8 см є однією з перших тварин, які еволюціонували. Датована едіакарським періодом, понад 500 млн років тому, це одна з "перших складних макроскопічних тварин", що з'явилися на Землі.

У той час тварини ще не розвинули здатність рити нори. Вони тільки з'явилися, тому океан був покритий "слизовим шаром мікроорганізмів". Дослідники вважають, що Quaestio міг переміщатися по дну океану в пошуках їжі.

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Професор Скотт Еванс з Університету штату Флорида, провідний автор дослідження, прокоментував: "Це справді свідчить про безпрецедентну природу копалин у Нільпені, оскільки вони збереглися безпосередньо поруч із доказами їхньої діяльності - у цьому разі, показуючи нам, як тварина, яка вимерла півмільярда років тому, отримувала свою їжу".

Quaestio описали як "живий літопис найдавнішого складного тваринного життя Землі". Тепер ця кругла істота може претендувати на місце серед приблизно 100 багатоклітинних організмів едіакарського періоду. Однак дослідники навіть виявили чудові риси, які відрізняють Quaestio від інших форм життя.

"Що справді цікаво в цій скам'янілості, так це те, що вона двосторонньо симетрична, що означає, що її правий бік відображає її лівий бік, але потім вона має асиметричний елемент, який утворює форму перевернутого знака питання", - сказав професор Дросер.

Він додав, що такого роду симетрія вказує на певний рівень генетичної складності. Наприклад, люди двосторонньо симетричні, але мають низку асиметрій, наприклад, розташування серця та апендикса. "Низку інших подібних асиметрій виявлено в усьому тваринному світі - це, мабуть, один із перших організмів, що організувалися таким чином", - пояснив учений.

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