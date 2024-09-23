Результати показують, що Каспійське узбережжя було культурно пов'язане з більшим регіоном за допомогою цієї гри, ніж вважалося раніше.

Настільна гра "Гончі та шакали", популярна в Стародавньому Єгипті, ймовірно, виникла в Південно-Західній Азії, згідно з новим дослідженням, яке розкриває підказки про людські взаємодії, яким сприяли ігри 4000 років тому.

Археологи виявили наскельні малюнки стародавньої гри, що датуються приблизно 2000 роком до нашої ери, у різних місцях на території сучасного Азербайджану, що вказує на її раннє поширення серед скотарів у регіоні, пише The Independent.

Цей період сучасний найстарішому зразку гри - раніше знайденому в гробниці давньоєгипетського урядового чиновника, який помер десь між 2064 і 1952 роками до нашої ери.

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"У певні періоди давнини певні ігри були популярні в різних регіонах, що дає змогу припустити, що вони допомагали об'єднувати культури, які регулярно взаємодіяли одна з одною", - пояснили дослідники.

"Гра в п'ятдесят вісім лунок, імовірно, служила цій меті в другому тисячолітті до н. е. в Єгипті та південно-західній Азії, тому що це була єдина гра, в яку грали в усьому регіоні", - кажуть вони.

Гра для двох гравців, також відома як п'ятдесят вісім лунок, містить фігури у формі голови шакала або гончака і грається на дошці з отворами, призначеними для фігур у формі кілочків.

У центрі дошки знаходяться дві паралельні лінії з десяти лунок і дуга з тридцяти восьми лунок навколо них - загалом п'ятдесят вісім лунок. Деякі лунки спеціально відзначені або з'єднані лінією.

Гравці переміщують свої фігури по доріжці, щоб побачити, хто першим дійде до кінця, що дуже схоже на гру "Змії і сходи" або "Лудо".

Було виявлено, що різні варіації гри були популярні впродовж понад 1000 років, починаючи з середнього бронзового століття і до залізного віку.

На сьогоднішній день було знайдено 70 дощок для гри в широкому регіоні, що охоплює Єгипет, Левант, Месопотамію, Іран і Анатолію, і дані свідчать про те, що в неї "широко грали з самого початку її існування".

Дослідники виявили ще шість дизайнів дощок на археологічних розкопках у всьому Азербайджані - три в Агдашдюзю і по одному в Чапмали, Йені Тюркан і Дюбенді. Ці розкопки тепер приблизно датовані.

Археологи припускають, що дошки Агдашдюзю, ймовірно, відносяться до другого тисячоліття до нашої ери, в той час як решта три могли бути створені між другою половиною третього тисячоліття до нашої ери і першою половиною другого.

Останні результати, опубліковані в European Journal of Archaeology, свідчать на користь того, що гра вперше з'явилася в Південно-Західній Азії, а не в Єгипті.

Дослідники припускають, що узбережжя Каспію було культурно пов'язане з більш широким регіоном, ніж вважалося раніше, завдяки грі в цю гру.

Вони кажуть, що відкриття вказує на зв'язок азіатського регіону з суспільствами на півдні і популярність гри "в різних культурах і соціально-економічних групах".

"Яким би не було походження гри в п'ятдесят вісім лунок, її швидко перейняли і стали грати найрізноманітніші люди: від знаті Середнього царства Єгипту до скотарів Кавказу і від давньоассирійських торговців в Анатолії до робітників, які будували піраміди Середнього царства", - пишуть учені.

"Швидке поширення цієї гри свідчить про здатність ігор виступати соціальними мастилами, полегшуючи взаємодію через соціальні кордони", - кажуть вони.

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