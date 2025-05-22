Учені зазначили, що їм потрібно провести додаткові аналізи. Однак уже зрозуміло, що ці родичі не є прямими нащадками самого Леонардо, оскільки в нього не було дітей.

Легендарний художник епохи Відродження Леонардо да Вінчі може мати нащадків, які живуть серед нас.

Дослідники з проєкту "ДНК Леонардо" склали найчіткіше уявлення про генеалогічне дерево покійного генія і навіть заявили, що знайшли шістьох його живих родичів за допомогою генеалогічного аналізу, пише Iflscience.

Зазначається, що книга "Genìa Da Vinci. Genealogy and Genetics for Leonardo's DNA" Алессандро Веццосі та Аньєзе Сабато з Асоціації спадщини Леонардо да Вінчі документує складне генеалогічне древо митця, яке налічує майже 700 років, охоплює 21 покоління та включає понад 400 осіб.

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Заглибившись в історичні архіви, дослідники змогли реконструювати давно загублені гілки генеалогічного древа да Вінчі. При цьому вони ідентифікували 15 живих нащадків по чоловічій лінії, пов'язаних як з його батьком, так і з єдинокровним братом Доменіко Бенедетто.

На наступному етапі дослідники проаналізували ДНК. Девід Карамеллі, який очолює проєкт "ДНК Леонардо" і біологічний факультет Флорентійського університету, об'єднався із судовим антропологом Оленою Піллі, щоб перевірити генетичний матеріал шести з цих чоловіків.

Примітно, що всі шість мали збіжні сегменти хромосоми Y, маркер, що передається по чоловічій лінії. Це, за їхніми словами, підтверджує, що чоловіча лінія да Вінчі залишалася генетично нерозривною протягом щонайменше 15 поколінь.

Підтверджена ДНК самого Леонардо да Вінчі ніколи не була ідентифікована. Група вчених проаналізувала фрагменти кісток, які були витягнуті з гробниці в церкві Санта-Кроче у Вінчі, де покоїться кілька родичів Леонардо. Однак тільки один із цих зразків пройшов попередній генетичний аналіз, який ліг в основу нової книги.

Науковці зазначили, що їм потрібно провести додаткові аналізи. Однак уже зрозуміло, що ці родичі не є прямими нащадками самого Леонардо, оскільки в нього не було дітей. Історики та біографи припускають, що в нього була нетрадиційна орієнтація.

"Однак ми знаємо, що в Леонардо було дуже багато єдинокровних братів і сестер", - зазначило видання.

Інші новини науки

Раніше вчені виявили приховану математику в картинах да Вінчі. Зокрема, вчені визначили, що художник помітив, що гілки дерев зберігають свою товщину в міру розгалуження.

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