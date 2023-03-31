Завдяки особливій техніці виготовлення фарби "Старі майстри" Західної Європи створювали неперевершені полотна з більш інтенсивними кольорами та плавними переходами.

Видатні художники Західної Європи, які увійшли в історію мистецтва як "Старі майстри" (група митців від епохи Відродження до другої половини 19 століття) використовували у своїх роботах секретний інгредієнт, який нарешті вдалося ідентифікувати вченим.

Про це йдеться у дослідженні, який опублікував журнал Nature Communications у вівторок, 28 квітня. Так, на всесвітньо відомих полотнах таких художників, як Леонардо да Вінчі, Сандро Боттічеллі та Рембрандт знайшли залишки яєчного жовтка, який художники, скоріш за все, навмисне поєднували с масляною фарбою, щоб змінити її властивості.

Дослідники говорять, що раніше цей інгредієнт на полотнах хибно сприймали за випадкове забруднення. Однак тепер стає зрозуміло, що митці навмисне міксували інгредієнти й фактично створили нову техніку використання масляної фарби для відтворення нових "ефектів" на полотні.

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Як прокоментував автор дослідження з німецького Інституту Технологічного інституту Карлсруе Офелі Ранке, жовток - це дійсно той компонент, який здатний суттєво змінити властивості фарби. Це вдалося перевірити під час реальних практичних досліджень: вчені спробували відтворити тодішню техніку виготовлення фарби, використовуючи чотири інгредієнти - яєчний жовток, дистильовану воду, лляне масло та пігмент для змішування двох історично популярних і значущих кольорів - свинцевого білого та ультрамаринового синього.

"Наші результати показують, що навіть з дуже невеликою кількістю яєчного жовтка можна досягти дивовижної зміни властивостей олійної фарби, демонструючи, наскільки це могло бути корисним для художників", - вказав він.

Раніше схожу техніку використовували у Стародавньому Єгипті. Там вигадали темперну фарбу - поєднання яєчного жовтка із порошкоподібними пігментами та водою. Однак використання цього компоненту з олійною фарбує дозволяє досягти більш інтенсивних кольорів, які плавно поєднуються один з одним під час роботи. Також жовток дозволяє довше використовувати фарбу в роботі, оскільки завдяки його додаванню вона не так швидке висихає. Однак є в цьому "міксі" й недоліки, зокрема, картини намальовані такими матеріалами більш вразливі до сонячного світла, пошкоджень, а також схильні з часом темніти.

Також Ранке зазначив, що відчутну різницю між картинами, де є яєчний жовток, й де його немає, можна простежити на прикладі картини Леонардо да Вінчі "Мадонна з гвоздикою": робота демонструє очевидні зморшки на обличчі Марії та дитини, яких вдалося б запобігти при додаванні до олійної фарби яєчного жовтка.

Однією з причин появи зморшок може бути недостатня кількість пігментів у фарбі: "Це досить дивно, тому що у вашій фарбі така ж кількість пігменту, але наявність яєчного жовтка змінює все", - каже він.

Також вчені взяли до уваги роботу "Оплакування мертвого Христа" Боттічеллі. Робота виконана переважно темперою, але для фону та деяких другорядних елементів використовувалася олійна фарба. Раніше вчені вже виявляли в його роботах присутність білків у фарбі, однак лише зараз дійшли до висновку, що він мін додавати цей компонент навмисне.

Вчені розкрили нову загадку художника Да Вінчі

Нагадаємо, що нещодавно дослідники з галереї Уффіці музею у Флоренції розкрили цікаву подробицю з життя відомого художника Да Вінчі. Виявляється, він мав таємні прийоми не тільки у створенні картин. Він навіть писав по "особливому".

Виявляється, що Леонардо да Вінчі народився лівшею і користувався дзеркальним письмом. Тобто його тексти потрібно читати справа наліво. Це з'ясувалося після аналізу його картини "Пейзаж Арно" - це одна з найбільш ранніх робіт митця.

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