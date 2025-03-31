Першу скам'янілість прототакситів, знайдену 1843 року, спочатку помилково прийняли за хвойне дерево.

Прототаксити, таємничі стародавні організми, змінюють наше розуміння ранньої Землі. Володіючи унікальною трубчастою структурою, ці організми досягали висоти майже 8 метрів приблизно 430 мільйонів років тому.

Цікаво, що деякі експерти припустили, що вони були першими великими мешканцями суші. Про це пише Interesting Engineering.

Першу скам'янілість прототакситів, знайдену в 1843 році, спочатку помилково прийняли за хвойне дерево. Це було проблематично, оскільки мільйон років тому хвойних дерев не існувало.

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Потім учені схилилися до того, що це гігантський гриб, але класифікація залишалася невизначеною. Дослідження 2007 року навіть представило вагомі докази, що підтверджують цю ідею, але нове дослідження перевертає цю теорію з ніг на голову.

Нещодавно вчені з Великої Британії провели детальне повторне дослідження скам'янілого виду прототакситів, знайденого в Абердинширі, Шотландія. Виявилося, що вони можуть представляти повністю вимерлу і раніше невідому лінію еукаріотів. Його результати були завантажені на сервер препринтів bioRxiv і ще не пройшли рецензування.

"Ми провели велике повторне дослідження P. taiti, що привело нас до відмови від найпоширенішої гіпотези про те, що прототаксіти були грибом", - написали дослідники.

Вони були загадковими стародавніми організмами, які жили в пізньому силурі та девоні. Дослідники визначили, що прототаксити не були грибом, провівши детальний порівняльний аналіз.

Вони порівняли їхню анатомію і молекулярний склад з добре збереженими скам'янілостями з 407-мільйонного сланцю Райні в Шотландії. Цей сланець Райні являє собою осадове відкладення, що складається з винятково добре збережених викопних решток, датованих раннім девонським періодом.

Зазначається, що те, що вони виявили, було вражаючим. Прототаксит просто не відповідав профілю жодного відомого гриба.

Дослідники очікували знайти докази продуктів розпаду хітину в клітинних стінках, що могло б підтвердити його грибкову класифікацію. Однак вони не виявили жодних слідів цих цукрів, що вказує на те, що прототаксити навряд чи є грибом.

Тому вони визначили, що прототаксити не були ні анатомічно, ні хімічно грибками. Однак вони також не відповідали жодній іншій відомій класифікації, наприклад, рослинній або тваринній, що припускає їхню приналежність до унікальної, нерозпізнаної лінії.

Згідно зі звітом Gizmodo, дослідники визначили три ключові особливості: велику трубчасту структуру, лігніноподібні сполуки і гетеротрофний спосіб життя.

Ці характеристики, що відрізняються від відомих організмів, включно з грибами Rhynie chert, привели їх до висновку, що прототаксити являють собою гілку життя, яку ми ніколи раніше не бачили. Команда написала в статті:

"Не було виявлено жодної існуючої групи, яка б демонструвала всі визначальні риси прототакситів. Найкраще їх вважати членом раніше неописаної, повністю вимерлої групи еукаріотів".

Важливо, що це кидає виклик нашому розумінню самого древа життя. Життя на Землі організоване в три основні домени: бактерії, археї та еукаріоти.

Бактерії та археї характеризуються своєю одноклітинною структурою і відсутністю ядра, тоді як еукаріоти, що охоплюють усі багатоклітинні організми, мають клітини з ядрами. У домені еукаріотів живі істоти далі поділяються на чотири царства: тварини, рослини, гриби і протисти.

Дослідження прототакситів показують, що вони не вписуються в поточні царства еукаріотів, і це передбачає можливе існування нового, невизнаного королівства.

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