Відкриття дає змогу проаналізувати та краще зрозуміти еволюцію живих організмів у цій водоймі.

Балтійське море подарувало науці нове цікаве відкриття. Команді вчених вдалося повернути до життя водорості, які лежали під шаром мулу на дні моря близько 7000 років. Про це пише Interesting Engineering.

Експерт з фітопланктону і провідний автор дослідження Сара Боліус праналізувала осадові керна з Балтійського моря, щоб ідентифікувати життєздатні сплячі клітини фітопланктону з минулого. Осадові відкладення містять підказки про те, якими були давні екосистеми.

Ретельно ідентифікуючи сплячі клітини і реактивуючи їх за сприятливих умов, дослідники можуть проаналізувати їхні генетичні та фізіологічні особливості та порівняти їх із сучасними популяціями фітопланктону.

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Вивчаючи компоненти осаду, відомі як проксі, дослідники можуть зробити висновок про минулу солоність, рівень кисню та температурні умови. Поєднання цих даних із генетичним і функціональним аналізом відродженого фітопланктону допоможе виявити, як і чому ці організми адаптувалися до змін навколишнього середовища в Балтійському морі.

Крім того, команда виявила, що життєздатні водорості можна відродити від стану спокою за сприятливих поживних речовин і умов освітлення. Сплячі водорості були успішно пробуджені з дев’яти зразків осаду, кожен з яких був узятий з різних шарів, що представляють приблизно 7000 років історії клімату Балтійського моря.

"Такі відкладення схожі на капсулу часу, що містить цінну інформацію про минулі екосистеми та населяючі біологічні спільноти, розвиток їхньої популяції та генетичні зміни", — пояснила Боліус.

Вид Skeletonema marinoi був єдиним фітопланктоном, успішно відродженим з усіх зразків. Звичайний вид у Балтійському морі, зазвичай з’являється під час весняного цвітіння. Вік найстаріших знайдених життєздатних клітин становив приблизно 6871 рік ± 140 років.

Примітно, що відроджені водорості не просто вижили, але й зберегли свою повну біологічну функцію. Вони продовжують рости, ділитися та фотосинтезувати так само, як і їхні сучасні нащадки, не демонструючи видимої втрати життєздатності.

"Той факт, що ми дійсно змогли успішно реактивувати такі старі водорості зі стану спокою, є важливим першим кроком у подальшому розвитку інструменту Resurrection Ecology ("Екологія Воскресіння") у Балтійському морі. Це означає, що тепер можна проводити "експерименти зі стрибком у часі" на різних стадіях розвитку Балтійського моря в лабораторії", - додала Боліус.

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