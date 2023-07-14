Вчені підкреслили, що наявність таких молекул не доводить наявність життя на Марсі в минулому або сьогоденні, а вказує на небіологічні процеси на планеті.

Нові дані марсохода Perseverance виявили різноманітність органічних молекул в гірських породах в тому місці, де колись на Марсі було озеро.

Дані отримані за допомогою приладу SHERLOC. Дослідники зазначили, що SHERLOC зібрав зразки з 10 місць двох геологічних утворень на дні кратера Джезеро. У всіх зразках знайдені органічні молекули, повідомляє Euractiv.

Вчені підкреслили, що наявність молекул не доводить існування життя на Марсі, а вказує на небіологічні процеси на планеті.

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"Органічні речовини є молекулярними будівельними блоками життя, в тому вигляді, який нам відомий. Також вони можуть утворюватися в ході геологічних процесів", - пояснив астробіолог NASA Сунанда Шарма.

Ознаки органічних молекул вперше були виявлені на Марсі в 2015 році іншим марсоходом під назвою Curiosity. Тепер же дані Perseverance доводять, що органічні молекули можуть бути поширені на Марсі в невеликих кількостях.

Однак, вчені залишаються обережними у своїх висновках. "Існують як біотичні, так і абіотичні механізми, які утворюють органічні молекули. Міжпланетний пил, падіння метеоритів або взаємодія води і гірських порід можуть виробляти органіку абіотично, - пояснив Роппель - Але стародавнє життя теж могло виробляти ці органічні речовини - це гіпотеза. Потрібно виключити всі абіотичні механізми, перш ніж зробити висновок, що органічна молекула є ознакою життя".

Вивчення Марса

Вченим вже давно не дає спокою питання про те, чи є життя на Марсі. Для відповіді на це питання запускалися дослідницькі місії. Так, марсохід Perseverance в лютому 2021 року прибув в кратер Джезеро, області в північній півкулі Марса, яка колись була затоплена водою. На думку вчених, річкові русла перелилися через стіну кратера і утворили озеро більше 3,5 млрд років тому.

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