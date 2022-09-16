Дослідники попереджають, що поки рано однозначно стверджувати, що вони виявили сліди життя древніх марсіанських мікробів.

У дельті стародавньої річки марсохід Perseverance виявив важливі зразки, які допоможуть визначити, чи існувало коли-небудь життя на Червоній планеті.

Про це повідомили вчені NASA. Останні кілька місяців Perseverance досліджує залишки стародавньої річкової дельти всередині марсіанського кратера Джезеро, де мільярди років тому знаходилося озеро.

З початку липня марсохід зібрав чотири зразки поверхні Марса, які висвердлив з гірських порід. На думку вчених, це вказує, що в цьому місці могли жити мікроби.

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"Скелі, досліджені нами в дельті річки, мають найвищу концентрацію органічних речовин, які ми коли-небудь знаходили в ході цієї місії. Тепер у нас є камені, які знаходяться в життєвому середовищі в озері, що містить органічні речовини", - сказав вчений проекту Perseverance Кен Фарлі.

Проте дослідники попереджають, що поки рано однозначно стверджувати, що вони виявили сліди життя древніх марсіанських мікробів.

Фарлі зазначив, що такого висновку можна дійти лише після проведення додаткових експериментів, які неможливо провести за допомогою марсохода. Зразки, які збирає Perseverance виявляться на Землі в 2033 році. Тільки тоді вчені зможуть ретельно вивчити їх.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня марсохід Perseverance офіційно розпочав "кампанію Delta Front", під час якої вчені спробують відшукати сліди життя на Марсі.

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