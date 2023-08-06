Вчені спостерігають відразу два надзвичайних явища на Місяці, які здатні перевернути уяву про процеси на ньому.

Вчені виявили величезну ділянку граніту глибоко під поверхнею Місяця і припустили, що вона виникла з вулкана, який був активний 3,5 млрд років тому.

Але цікаво те, що над цією ділянкою виникла маса тепла, яка, як вважають вчені, була викликана радіацією. Величезний тепловий згусток виник на темній стороні Місяця і викликає побоювання у вчених, передає Mirror. Вчені з'ясували, що він простягається на 31 милю по місяцю з температурою 10 градусів за Цельсієм. Ця температура для Місяця, де ртуть падає до -183 градусів Цельсія вночі, дуже висока.

Щодо граніту, то за даними Інституту планетарних наук, його виявили у вулканічному комплексі Комптон-Белкович і "ймовірно, він утворився з остигаючої розплавленої лави, що живила вулкан/вулкани, що вивергалися приблизно 3,5 млрд років тому".

Відео дня

Доктор Метт Сіглер з Інституту планетарних наук Арізони пояснив, що це відкриття більше схоже на Землю, ніж припускали вчені, хоча на Місяці немає води та тектоніки плит, які допомагають утворювати граніти на Землі. Виявлення такого гранітного клондайку викликало плутанину, оскільки для його формування потрібна вода, і це може назавжди змінити уявлення про процеси на Місяці.

Тімоті Глотч, геолог з Університету Стоні-Брук у США, сказав: "Зазвичай для утворення гранітів потрібна або тектоніка плит, або водоносна магма. Хоча надра Місяця містять невелику кількість води, вона ніколи не піддавалася тектоніці плит".

Таким чином, як зазначив науковець, відкриття гранітного комплексу вказує на якийсь ще незрозумілий процес, відповідальний за формування граніту.

Дослідження Місяця

Китайскій місяцехід "Юйту-2" знайшов і сфотографував щось дивне на зворотному боці Місяця. Зображення об'єкта було розмитим і викликало чимало домислів. Однак пізніше місяцехід зміг наблизитися до об'єкта. Зюлизька виявилося, що загадковим об'єктом насправді є всього лише камінь.

Вас також можуть зацікавити новини: