Запуск ровера в космос запланований на листопад 2023 року.

Новий місяцехід VIPER відправлять на місяць в листопаді 2023 року. Його завдання - дослідити лід в грунті кратера Нобіле в південній полярній області небесного тіла.

Про це повідомляється на сайті космічного агентства NASA.

Планується, що VIPER буде працювати на поверхні Місяця близько 100 днів.

Місяцехід за контрактом з NASA за програмою "Артеміда" створила компанія Astrobotic Technology. Його вага складе 430 кілограмів, і він буде оснащений нейтронним спектрометром, мас-спектрометром і інфрачервоним спектрометром, камерами, метровим буром і сонячними батареями, які забезпечать його діяльність.

Читайте такожПерші космічні туристи Ілона Маска повернулися на Землю (відео)За період своєї роботи VIPER повинен буде як мінімум тричі бурити поверхню, проаналізувати склад реголіту та отриманих зразків, а також скласти карту розподілу льоду на південному полюсі Місяця. Ці дані допоможуть вченим зрозуміти, де краще розмістити базу на Місяці.

Варто відзначити, що гористий 79-кілометровий кратер Нобіле майже весь час знаходиться в тіні, завдяки чому створюється "пастка" для льоду. Загальна площа досліджуваного району становить приблизно 93 кв. кілометри. Передбачається, що марсохід подолає від 16 до 24 кілометрів. У космос Viper виведе ракета-носій Falcon Heavy компанії SpaceX.

Як раніше повідомляв УНІАН, дивне, схоже на гель речовина на поверхні Місяця знайшов Китайський місяцехід "Юйту-2". Тепер вчені визначили, що це таке.

Автор: Анастасія Горбачова