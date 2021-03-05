Clubhouse заборонили в Китаї на початку лютого.

Китайська IT-компанія ByteDance, яка володіє соцмережею TikTok, розробляє аналог голосової мережі Clubhouse для китайського ринку.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters.

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Зі стрімким зростанням популярності Clubhouse в Китаї з'явився приблизно десяток його клонів. Цей імпульс лише посилився після того, як Clubhouse заборонили в Китаї на початку лютого.

Зазначається, що китайські користувачі обговорювали занадто «чутливі» теми – такі як «табори перевиховання» в Сіньцзяні і незалежність Гонконгу.

Під впливом Clubhouse компанія Xiaomi переробила свій додаток Mi Talk. Але в Китаї розробляють і інші подібні рішення.

Проект ByteDance зі створення "китайського Clubhouse", якщо вірити джерелам, зараз знаходиться на початковій стадії.

Що таке Clubhouse?

Clubhouse — («Клабхаус») - це соціальна мережа, запущена в квітні 2020 року на iOS розробниками програмного забезпечення Alpha Exploration Co. Основний формат соцмережі - голосове спілкування. Учасникам доступні безліч клубів і віртуальних кімнат з бесідами на різні теми.

Приєднатися до соцмережі можуть користувачі iPhone за запрошеннями від інших учасників.

На тлі ажіотажу навколо Clubhouse по всьому світу стали з'являтися конкурентоспроможні аудіододатки. Придивляються до формату і популярні соціальні гіганти. Так, наприклад, Facebook, як повідомляється, зайнявся розробкою власного продукту, націленого на конкуренцію з Clubhouse.

У лютому 2021 року американський підприємець-винахідник Ілон Маск запросив для бесіди в Clubhouse президента РФ Володимира Путіна. У Кремлі пропозицію назвали цікавою.

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Автор: Дмитро Захаров