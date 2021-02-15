Прес-секретар Путіна нагадав, що той не використовує соцмережі.

У Кремлі вважають "цікавою" пропозицію американського бізнесмена Ілона Маска Володимиру Путіну поспілкуватися в соцмережі Clubhouse.

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Як повідомляє "Медуза", про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. За його словами, в Кремлі спочатку хочуть дізнатися більше подробиць пропозиції.

"Ви знаєте, ми спочатку хочемо розібратися. Ви знаєте, що безпосередньо президент Путін не використовує соціальні мережі. Особисто він їх не веде. В цілому, це, безумовно, дуже цікава пропозиція. Але нам потрібно якось зрозуміти, що мається на увазі, що пропонується. Тому спочатку якось перевіримо все це і потім вже будемо реагувати», - заявив він.

Пропозиція Маска Путіну

14 лютого Ілон Маск запросив президента РФ Володимира Путіна на онлайн-бесіду у соцмережі Clubhouse.

Для запрошення Маск використовував Twitter, позначивши у своєму дописі офіційний акаунт Кремля в соцмережі. Твіт дуже швидко завірусився.

Соцмережа Clubhouse була створена навесні 2020 року і швидко здобула популярність на тлі пандемії. Функціонал мережі дозволяє обмінюватися аудіоповідомленнями у віртуальних тематичних кімнатах.

Маск і Росія

Компанія SpaceX Ілона Маска за минулі роки потіснила "Роскосмос" у сфері ракетних пусків, а в 2020 році відправила людей в космос на власному кораблі CrewDragon, порушивши монополію Москви в пілотованій космонавтиці.

Примітно, що Ілон Маск після успішного пілотованого пуску Crew Dragon пригадав, як глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін в 2014 році пропонував американцям стрибати в космос на батутах.

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Автор: Дмитро Захаров