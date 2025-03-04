Провівши експеримент у моделях, що імітують поведінку наднових, вчені виявили, що вода могла існувати до появи перших галактик.

Нове дослідження показало, що вода з'явилася у Всесвіті раніше, ніж дослідники в цій галузі вважали можливим. Як пише Interesting Engineering, його автори вважають, що вода могла бути "ключовим компонентом перших галактик".

Вони стверджують, що Великий вибух породив легші елементи, такі як водень. Вибухи наднових дали початок важчим елементам, таким як кисень.

Провівши експеримент у моделях, що імітують поведінку наднових, вони виявили, що вода могла існувати до появи перших галактик.

Відео дня

Використовуючи дві комп'ютерні моделі, розроблені після двох наднових, команда під керівництвом старшого викладача космології в Університеті Портсмута Деніела Вейлена виробила важчий кисень у першій і другій симуляціях - через температуру і щільність у навколишньому середовищі.

"У міру того, як наднові розширюються й охолоджуються, кисень із викиду реагує з H і H2, утворюючи воду в гало, а H2 також утворюється на частинках пилу", - пояснили автори у своєму новому дослідженні, опублікованому в Nature Astronomy.

Зазначається, що кисень у вигляді газу при охолодженні змішується з воднем, який залишився після космічного вибуху. Найімовірніше, вода утворилася в залишках "грудок", які дали початок другому поколінню зірок і планет.

Через кількість води, присутньої між 3 мільйонами і 90 мільйонами років після наднової, здавалося, що саме джерело води пережило світанок перших галактик. З огляду на "руйнівний процес", вода могла бути справді основним переплетенням, яке дало змогу виникнути "нашому більшому дому" . Автори дослідження пишуть:

"Основними місцями виробництва води в цих залишках є щільні молекулярні ядра хмар, які в деяких випадках були збагачені первинною водою до масових часток, що були лише в кілька разів нижчими, ніж у Сонячній системі сьогодні. Крім того, що було показано, що основний інгредієнт для життя вже існував у Всесвіті через 100-200 мільйонів років після Великого вибуху, наше моделювання показує, що вода, ймовірно, була ключовим компонентом перших галактик".

Також дослідження показало, що утворення H3O+ космічними променями є важливим шляхом до утворення води в Галактиці сьогодні.

Важливим є те, що вода народилася з епічних променів світла приблизно через 100-200 мільйонів років після Великого вибуху в другій великій події, яка підштовхнула Всесвіт у нашому напрямку.

Новини про вивчення космосу

Нещодавно опублікована фотографія, зроблена апаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), показує вид зверху на замерзлі марсіанські "квасолини". Насправді це замерзлі піщані дюни в північній півкулі Марса. На фотографії, зробленій у вересні 2022 року й опублікованій у грудні 2024 року, дюни мають напрочуд нерухомий вигляд.

Вас також можуть зацікавити новини: