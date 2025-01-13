Фотографії покритих інеєм дюн допомагають вченим дізнатися, чи існувала вода на поверхні планети досить довго, щоб життя могло розвинутися і вижити на Марсі.

Нещодавно опублікована фотографія, зроблена апаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), показує вид зверху на замерзлі марсіанські "квасолини". Насправді це замерзлі піщані дюни в північній півкулі Марса.

Як пише Live science, на фотографії, зробленій у вересні 2022 року й опублікованій у грудні 2024 року, дюни мають напрочуд нерухомий вигляд.

Зазначається, що дюни Марсі зазвичай "мігрують", коли вітер підхоплює піщинки з одного боку дюни та скидає їх з іншого, через що пустелі мають вигляд сповільнених морів. Однак дюни на фотографії вкриті шаром інею з вуглекислого газу під час зими в північній півкулі на Марсі. Мороз не дає вітру зачерпувати пісок, не даючи дюнам мігрувати до настання весняної відлиги.

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Фотографії покритих інеєм дюн допомагають вченим дізнатися, чи існувала вода на поверхні планети досить довго, щоб життя могло розвинутися і вижити на Марсі. Незважаючи на те, що іній складається з вуглекислого газу, а не з води, він все одно впливає на ймовірність того, що на Марсі протягом тривалих періодів у минулому була вода.

Важливим є те, що кількість вуглекислого газу на Марсі варіюється залежно від того, як планета нахилена відносно Сонця. Нахил осі Червоної планети сильно коливається протягом мільйонів років, радикально змінюючи його пори року. Коли Марс нахилений досить сильно, лід із вуглекислого газу перетворюється на газ у великих масштабах - достатньо, щоб дати всій планеті більш щільну атмосферу. Ця щільніша атмосфера могла бути достатньою для підтримки рідкої води протягом тривалих періодів.

Краще розуміючи, як іній з вуглекислого газу з'являється і зникає в сучасних умовах на Марсі, вчені можуть робити точніші прогнози про колишній клімат Марса. Вивчення того, як мороз змінюється залежно від пори року, також може допомогти вченим розпізнати геологічні утворення, викликані вуглекислим газом, розкриваючи більше подробиць про мінливий клімат планети.

Зазначається, що якщо були періоди часу, коли клімат підтримував стабільну рідку воду, є велика ймовірність, що Марс міг підтримувати мікробне життя - і воно навіть може все ще ховатися десь.

Новини про вивчення Марса

Вчені встановили, що Марс був придатним для життя близько 3,9 мільярда років тому, що на сотні мільйонів років пізніше, ніж вважалося раніше. Це відкриття свідчить про те, що планета могла зберігати своє магнітне поле, необхідне для захисту від шкідливого космічного випромінювання, довше, ніж передбачалося раніше.

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