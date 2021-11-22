Тепер компанія надаватиме більше інформації про використання персональних даних.

Компанія WhatsApp змінила політику конфіденційності для європейських користувачів після того, як на неї наклали штраф за порушення правил про захист даних в Європейському Союзі на суму 225 млн євро.

Про це йдеться в повідомленні Deutsche Welle.

"З 22 листопада WhatsApp надаватиме користувачам більше інформації про дані, які збирає месенджер, і про їх використання", – передає AP.

Також в оновленій політиці конфіденційності детальніше пояснюються механізм захисту даних і юридичні підстави для їх обробки.

Читайте такожУ роботі TikTok стався збійНагадаємо, за результатами всеукраїнського опитування громадської думки "Омнібус" Київського міжнародного інституту соціології, WhatsApp займає четверте місце за популярністю серед мобільних додатків для комунікації в Україні.

29 березня в Україні був представлений новий законопроект "Про захист персональних даних", розроблений спільною робочою групою двох комітетів Верховної Ради та Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

У законопроекті закладені принципи захисту персональних даних, зокрема законність, сумлінність, прозорість, обмеження мети (персональні дані повинні збиратися з конкретною метою, а не взагалі), мінімізація надання персональних даних (збір даних повинен відбутися в тому обсязі, в якому конкретно вони потрібні, а не всі дані, які можуть існувати). Крім того, ці принципи стосуються точності даних і обмеження зберігання (дані повинні зберігатися стільки, скільки вони потрібні для виконання тих чи інших функцій).

Очікується, що нове законодавство у сфері захисту персональних даних в Україні повноцінно запрацює до кінця 2023 року.

Довідка УНІАН. WhatsApp – американський сервіс обміну повідомленнями та голосового зв'язку, що належить компанії Meta (раніше Facebook.Inc).

Автор: Герасименко Валентина