Месенджер WhatsApp оновив свою угоду користувача, додавши пункт про передачу особистих даних користувачів корпорації Facebook.
Читайте такожApple вибачилася за прослуховування підрядниками запитів SiriПро це повідомляє Forbes.ru.
"Facebook Facebook Facebook є однією з компаній, WhatsApp отримує інформацію від інших компаній Facebook та надає інформацію іншим компаніям Facebook. Ми можемо використовувати інформацію, отриману від цих компаній, а вони можуть використовувати інформацію, надану нами, щоб забезпечувати функціонування наших послуг", - йдеться в оновлених правилах користування.
У спеціальному розділі WhatsApp пояснює, що месенджер може ділитися з Facebook реєстраційними даними облікового запису користувача (наприклад, його номером телефону), даними про транзакції, службовою інформацією, даними про взаємодії з іншими користувачами та компаніями, інформацією про пристрій, IP-адресою та іншими даними.
Видання Ars Technica повідомляє, що користувачі WhatsApp стали отримувати повідомлення в додатку з проханням прийняти оновлену угоду. Той, хто не прийме нові правила до 8 лютого 2020 року, більше не зможе користуватися месенджером.
Що цьому передувало
- На початку грудня 2020 року, влада 48 американських штатів і Федеральна торгова комісія подали позови проти Facebook, звинувативши компанію в порушенні антимонопольного законодавства.
- Від компанії вимагають, щоб вона продала придбані раніше WhatsApp і Instagram для відновлення добросовісної конкуренції.
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