Месенджер WhatsApp оновив Угоду користувача, додавши пункт про передачу особистих даних користувачів корпорації Facebook. Ті, хто не приймуть нові правила до 8 лютого, не зможуть продовжити користуватися додатком

Месенджер WhatsApp оновив свою угоду користувача, додавши пункт про передачу особистих даних користувачів корпорації Facebook.

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"Facebook Facebook Facebook є однією з компаній, WhatsApp отримує інформацію від інших компаній Facebook та надає інформацію іншим компаніям Facebook. Ми можемо використовувати інформацію, отриману від цих компаній, а вони можуть використовувати інформацію, надану нами, щоб забезпечувати функціонування наших послуг", - йдеться в оновлених правилах користування.

У спеціальному розділі WhatsApp пояснює, що месенджер може ділитися з Facebook реєстраційними даними облікового запису користувача (наприклад, його номером телефону), даними про транзакції, службовою інформацією, даними про взаємодії з іншими користувачами та компаніями, інформацією про пристрій, IP-адресою та іншими даними.

Видання Ars Technica повідомляє, що користувачі WhatsApp стали отримувати повідомлення в додатку з проханням прийняти оновлену угоду. Той, хто не прийме нові правила до 8 лютого 2020 року, більше не зможе користуватися месенджером.

Що цьому передувало

На початку грудня 2020 року, влада 48 американських штатів і Федеральна торгова комісія подали позови проти Facebook, звинувативши компанію в порушенні антимонопольного законодавства.

Від компанії вимагають, щоб вона продала придбані раніше WhatsApp і Instagram для відновлення добросовісної конкуренції.

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Автор: УНІАН