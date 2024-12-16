Таким чином вчені дійшли висновку, що ящірки з'явилися набагато раніше, ніж вважали до цього.

Нещодавня знахідка у кар'єрі біля міста Бристоль (Велика Британія) викликала інтенсивні дискусії та суперечки серед науковців. Як стало відомо, було викопано крихітного скелета, який ідентифікували як ящірку сучасного типу, що померла щонайменше 205 млн років тому, пише earth.com.

За словами вчених, ця дивовижна скам'янілість є найдавнішою ящіркою з усіх відомих, що змінює розуміння людей про еволюцію ящірок, відсуваючи походження групи Squamata, до якої належать усі ящірки та змії, на 35 млн років назад.

Дослідження, яке провела команда з Бристольського університету, назвало істоту Cryptovaranoides microlanius, що в перекладі означає "прихована ящірка, маленький м'ясник", це є натяком на її гострі зуби, які, швидше за все, допомагали їй розривати здобич на частини.

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"Ми знали, що наша робота буде суперечливою. Але ми були впевнені, що розглянули всі можливі ознаки і порівняли їх з усіма можливими", - зазначив очільник дослідження доктор Девід Уайтсайд.

Попри ретельне дослідження, результати були зустріті науковцями скептично. Зокрема у 2023 році конкуруюча команда дослідників оскаржила класифікацію Cryptovaranoides та припустила, що це не ящірка і навіть не родич цих істот.

Водночас вони припустили, що вона належить до групи архозавроморфів, яка включає крокодилів і динозаврів, тому таке твердження здивувало перших дослідників.

"Тому ми були здивовані, можливо, навіть шоковані, коли в 2023 році інша команда вчених припустила, що Cryptovaranoides не ящірка і навіть не родич ящірок, а насправді архозавроморф, ближчий до крокодилів і динозаврів", - зауважив професор Майк Бентон.

Аби підтвердити свої висновки, бристольська команда переглянула скам'янілості та дані комп'ютерної томографії. Їхня переоцінка містила вивчення оригінального зразка разом з рентгенівським скануванням, яке виявило деталі, що приховані у породі.

"У нас були чудові зображення з цих КТ-сканів, а також додатковий доступ до скам'янілостей, що дозволило нам перевірити всі їхні припущення. Ми з'ясували, що більшість висловлених побоювань були помилковими", - підкреслила д-р Чамбі-Троуелл.

Під час проведення нового аналізу команда детально проаналізувала критику по пунктах. Дослідники надали детальний опис та додаткові докази, які включали додаткові фото та 3D-зображення, щоб обґрунтувати свої твердження.

"Всі деталі черепа, щелепи, зуби та кістки кінцівок підтверджують, що Cryptovaranoides - це ящірка, а не архозавроморф. У нашій новій статті ми детально розглядаємо кожне критичне зауваження, а також надаємо більше фотографій зразка і 3D-зображень зі сканування, щоб кожен міг перевірити деталі", - додав професор Бентон.

Водночас доктор Уайтсайд також розповів про суворий процес тестування:

"Результат всього цього мав бути перевірений філогенетичним аналізом. Саме тут ми кодуємо сотні анатомічних особливостей криптовараноїдів та інших сучасних і викопних ящірок, а також різних архозавроморфів. Ми проводили аналіз раз за разом, і це дало нам оригінальний результат, що маленька бристольська рептилія дійсно є найдавнішою у світі ящіркою сучасного типу".

Інші наукові дослідження

Раніше дослідження показало, що давні американці могли їсти мамонтів до того, як вони вимерли. Вчені виявили дитячі кістки, які свідчать про шокуючі вподобання стародавніх американців щодо їжі.

Також стало відомо, чому собаки, які живуть у Чорнобильській зоні, швидко еволюціонують. Зокрема науковці проаналізували зразки крові собак, які блукали на території електростанції, а також собак з прилеглих районів, та зрозуміли, що ті тварини, які жили ближче до місця катастрофи, мали відмінності в ДНК.

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