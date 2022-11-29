Вчені розробили продукт з крохмалю, який за своїми властивостями дуже схожий на клітковину.

Додавання корисної для травлення клітковини без шкоди для привабливості страви незабаром може стати набагато простіше. Вчені розробили волокно, яке може зробити будь-яку страву корисною.

Як повідомляє Science Alert, вчені з Університету RMIT в Австралії розробили продукт з модифікованого крохмалю, який можна додавати в їжу без впливу на смак, колір або текстуру.

Він називається FiberX і виготовляється з природних крохмалів, в тому числі пшеницю, кукурудзу та маніоку. Як і справжня клітковина, він не піддається переварюванню в кишечнику людини, дозволяючи мікроорганізмам покращувати процес травлення.

Відео дня

Як повідомляється, нове волокно можна додавати до продуктів з низьким вмістом клітковини, таких як тістечка та піца, щоб зробити їх здоровішими. Також FiberX можна додавати в продукти з низьким вмістом калорій або низьким глікемічним індексом, що важливо для діабетиків.

"Наш продукт навіть не помітний після додавання. Це схоже на те, як батьки ховають овочі в дитячу їжу, щоб зробити її більш поживною", - пояснює технолог харчових продуктів, доцент з Університету RMIT.

Що таке клітковина

Клітковина - це харчові волокна, які переробляються корисною мікрофлорою кишківника. За рахунок ферментації бактерії отримують енергію для розмноження і побудови нових клітин. Вона є необхідним компонентом їжі, разом з білками, жирами і вуглеводами.

Користь клітковини

Клітковина регулює перистальтику кишківника;

Вона знижує рівень холестерину в крові;

Зв'язує жовчні кислоти;

Трохи знижує рівень цукру в крові;

Клітковина нормалізує мікрофлору кишківника і проявляє пребіотичну дію.

Вас також можуть зацікавити новини: