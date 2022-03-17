Вони засудили агресію проти України.

Європейське космічне агентство відмовилося від співпраці з Росією за місією ExoMars.

Про це повідомляється на їх сайті.

Правляча рада ЄКА одноголосно визнала, що зараз неможливо співпрацювати з "Роскосмосом" по цій місії.

"Ми глибоко шкодуємо про людські жертви і трагічні наслідки агресії проти України. Визнаючи вплив на наукові дослідження космосу, ЄКА повністю підтримує санкції, введені щодо Росії її державами-членами", - йдеться в повідомленні.

ExoMars - спільна програма ЄКА і "Роскосмосу" з дослідження Марса. Її основною метою був пошук доказів існування в минулому і сьогоденні життя на цій планеті. Запуск місії планувався на 2022 рік.

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