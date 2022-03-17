Президент України підкреслив, що пріоритетом є реальний захист української держави.

Президент Володимир Зеленський заявив, що його пріоритети щодо переговорів з Росією стосовно війни в Україні такі - завершення протистояння, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності.

Очільник України підкреслив у новому відеозверненні, що пріоритетом є реальний захист української держави.

"Мої пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі. Завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для нашої країни, реальний захист для нашої країни", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано-вранці 24 лютого. На початку війни ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Харків, Херсон та Маріуполь.

За офіційними відомостями, лише в одному Маріуполі станом на 14 березня кількість жертв перевищила 2 300 осіб.

Між українською та російською сторонами відбулося кілька раундів переговорів, але поки що не було досягнуто домовленостей про припинення вогню.

Британська газета Financial Times писала про "значний прогрес" у переговорах Росії та України щодо 15-ти пунктів "мирного плану" з виведенням військ та припиненням вогню, якщо Київ оголосить про "нейтралітет" і погодиться на деякі обмеження у своїй армії.

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