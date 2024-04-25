Дуже близькі прольоти навколо Іо місія NASA Juno здійснила в грудні 2023 року та лютому 2024 року.

NASA показало дивовижні кадри лавового озера на супутнику Юпітера Іо. Анімацію створили з даних, зібраних під час нещодавних прольотів біля космічного об'єкта.

"Вчені під час місії NASA Juno до Юпітера перетворили дані, зібрані під час двох недавніх прольотів повз Іо, на анімацію, яка підкреслює дві найдраматичніші особливості супутника Юпітера: гору та майже гладке, як скло, озеро охолоджуючої лави", – йдеться у повідомленні.

Дуже близькі прольоти навколо Іо місія NASA Juno здійснила в грудні 2023 року та лютому 2024 року. Тоді вона підійшовла на відстань близько 1500 кілометрів від поверхні супутника Юпітера.

"Іо просто всіяний вулканами, і ми застали кілька з них у дії. Ми також отримали чудові знімки великим планом та інші дані про лавове озеро Локі Патера завдовжки 200 кілометрів. Є дивовижні деталі, які показують ці божевільні острови, вбудовані в середину потенційно магматичного озера, оточеного гарячою лавою. Дзеркальне відображення озера, яке зафіксували наші прилади, свідчить про те, що частина поверхні Іо гладка, як скло", — каже головний дослідник місії NASA Juno Скотт Болтон.

Інші дивовижні кадри від NASA

Раніше зонд NASA зазнимкував "дошку для серфінгу" на Місяці. Таємничого сріблястий об'єкт у формі дошки для серфінгу обертався навколо супутника Землі.

Проте в космічному агенстві заспокоїли – сфотографували не прибульців. На кадри потрапив південнокорейський космічний апарат Danuri, який летів нижче у прямо протилежному напрямку.

Крім того, NASA зафіксувало потоки лави ісландського вулкана, які видно з космосу. Знімок зробили 30 березня. На ньому видно лаву, яка витікає з двох активних кратерів та велику смугу почорнілої землі, вкриту охолодженою лавою після кількох попередніх виверженнь.

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