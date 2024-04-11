Звісно, об'єкт має цілком логічне походження і наочно демонструє, як працюють закони фізики.

Американське космічне агентство NASA опублікувало зображення таємничого сріблястого об'єкта у формі дошки для серфінгу, який обертався навколо Місяця. Однак причин для паніки та пошуку прибульців немає - об'єкт створений людиною.

Знімки були зроблені орбітальним апаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Вони зображують тонку горизонтальну лінію об’єкта, яку західна преса вже охрестила "дошкою для серфінгу". Однак загадковий об’єкт — це не щось, що має позаземне походження.

Як пояснили у космічному агентстві, насправді зонд NASA сфотографував південнокорейський космічний апарат Danuri, який летів нижче у прямо протилежному напрямку. Через особливості роботи фотокамер корейський зонд, що пролітав повз американського "колегу" із надзвичайно високою відносною швидкістю (11,5 тисяч кілометрів на годину), на знімку "розтягнувся" до абсурдної довжини і став виглядати як дошка для серфінгу.

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"Хоча час експозиції камери LRO був дуже коротким, лише 0,338 мілісекунди, Danuri все одно виглядає розмазаним у 10 разів більше свого розміру через відносно високу швидкість руху між двома космічними апаратами", — написало NASA.

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Як писав УНІАН, вчені склали 3D-мапу Всесвіту, після чого зрозуміли, що загальноприйнята космологічна модель є помилковою та навіть наше розуміння базової фізики, ймовірно, є некоректним.

Також ми розповідали, як виглядатимуть автомобілі для поїздок по Місяцю. Згідно з планом NASA, один з них будуть використовувати в рамках місії, запланованої на 2030 рік.

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