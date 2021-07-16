Пасажири зможуть відчути короткочасний стан невагомості та навіть претендувати на звання астронавтів.

18-річний син гендиректора Somerset Capital Partners Олівер Демен вирушить в космічну подорож разом з американським мільярдером Джеффом Безосом і стане наймолодшим космотуристом.

Про це пише BBC.

Демен замінить анонімного учасника публічного аукціону, у якого сталась накладка в розкладі. Хлопець приєднається до 82-річного Воллі Функу, який стане найстарішим космотуристом.

Ціна квитка у космос не розголошується. Компанія Безоса заявила, що політ здійснить мрію всього життя підлітка, "який був зачарований космосом, Місяцем і ракетами з чотирьох років".

Читайте такожVirgin Galactic безкоштовно віддає квитки в космос: як отриматиBlue Origin розробляє свою багаторазову суборбітальну систему New Shepard з 2006 року. Система складається з капсули для шістьох осіб і одноступеневої ракети.

Ракета має здійснювати вертикальний розгін і злітати на висоту близько 40 км, де капсула відділятиметься і підійматиметься до 100 км.

При цьому пасажири зможуть відчути короткочасний стан невагомості та навіть претендувати на звання астронавтів. Згодом ракета сама повернеться на Землю, а капсула приземлиться на парашуті.

Джефф Безос – одна з найбагатших людей світу. Він створив Blue Origin у 2000 році й минулого місяця оголосив, що він та його брат відправляться в політ у космос, заявивши, що це те, чим він хотів би займатися "все життя".

Минулого тижня мільярдер Річард Бренсон здійснив успішний виліт з Землі на борту ракетоплана Virgin Galactic. Після чого його компанія отримала близько 600 заявок від охочих полетіти на екскурсію в космос.

На сьогодні у сфері космічного туризму Virgin Galactic конкурує з американською Blue Origin.

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Автор: Яна Ставська