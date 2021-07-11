VSS Unity піднявся на висоту близько 86 км над поверхнею Землі, яка вважається кордоном із космосом.

Корабель компанії Virgin Galactic у рамках першого туристичного суборбітального польоту досяг кордону з космосом і успішно приземлився на космодромі "Америка" в штаті Нью-Мексико, США.

Політ екіпажу транслювався в прямому ефірі на Youtube-каналі компанії.

На його борту були 70-річний британський мільярдер і власник Virgin Galactic Річард Бренсон, два пілоти - Дейв Маккей і Майкл Масуччі, астронавти Сіріша Бандла, Кілін Беннет і Бетт Мозес.

Після відокремлення від літака-носія VMS Eve він піднявся на висоту близько 86 км над поверхнею Землі, яка вважається кордоном із космосом. Потім апарат попрямував на посадку й успішно приземлився на космодромі "Америка".

Загальний час польоту від зльоту до посадки склав близько години. Як довго пасажири пробули в стані невагомості поки не відомо, але приблизно це тривало кілька хвилин.

Що відомо про політ Бренсона

22 травня Virgin Galactic провела успішний запуск VSS Unity з двома пілотами на борту. Сьогодні на кораблі вперше полетять ще й четверо пасажирів.

Разом з Бренсоном полетять три фахівці компанії: головний інструктор-космонавт Бет Мозес, провідний інженер з експлуатації Колін Беннетт і віце-президент зі зв'язків з урядом Сіріша Бандла. Космольотом керуватимуть пілоти Virgin Galactic Дейв Маккей і Майкл Масуччі.

Virgin Galactic була заснована в 2004 році. Її мета - налагодити туристичні суборбітальні космічні польоти і запуски невеликих штучних супутників. У перспективі планується і освоєння орбітальних польотів.

Перший ракетоплан компанії VSS Enterprise зазнав аварії в 2014 році. Йому на зміну прийшов VSS Unity, який здійснив перший політ в 2016 році.

Як проходить політ

Ракетоплан VSS Unity підіймається в повітря за допомогою літака-носія White Knight Two, відокремлюючись на висоті 15 км. Далі він включає власний двигун розганяється до надзвукових швидкостей, виходячи на космічну висоту. Планувалося, що політ триватиме 2,5 години, але невагомість на борту буде відчуватися лише протягом 5-6 хвилин.

Зазначимо, максимальна висота польоту, яку підкорив VSS Unity, на сьогодні становить 89 км. командування ВПС США вважає кордоном космосу висоту в 80 км, в той час, як Міжнародна авіафедерація визначає кордон космосу в 100 км.

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Бренсон vs Безос

На сьогодні в сфері космічного туризму Virgin Galactic конкурує з американською Blue Origin, створеною в 2000 році засновником Amazon Джефом Безосом.

У червні Безос оголосив, що полетить першим пасажирським рейсом Blue Origin на своїй ракеті New Shepard. Запуск Blue Origin запланований на 20 липня. Мільярдер збирається летіти зі своїм братом, а також з переможцем публічного аукціону, що купив квиток за 28 мільйонів доларів, і легендарним піонером аерокосмічної промисловості, 82-річної Уоллі Фанк.

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Автор: Олександр Топчій