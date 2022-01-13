У разі успіху це буде перший український супутник, виведений на орбіту за останні 10 років.

Сьогодні, 13 січня, о 17:25 за Києвом, ракета-носій Falcon 9 виведе на орбіту український супутник "Січ-2-30".

Повернення в космос – це велика подія для нашої країни. У разі успіху це буде перший український супутник, виведений на орбіту за останні 10 років. Нижче розповідаємо коротко про місію і де її дивитися.

Де дивитися трансляцію

Ракету запускає компанія SpaceX, тому трансляція старту традиційно пройде на їх ютуб-каналі. Переглянути її можна прямо на нашій сторінці.

Запуск Січ-2-30: онлайн-трансляція

Згідно з планом польоту, Січ-2-30 повинен від'єднатися від розгінного блоку через 01:23:02 після старту. Якщо все піде за планом, це трапиться о 18:48 за київським часом.

А вже орієнтовно о 20:15 супутник пролетить над територією України, тоді ж буде встановлено зв'язок з місцевою наземною інфраструктурою.

Що вміє новий український супутник

Січ-2-30 є модифікацією супутника Січ-2, запущеного в серпні 2011. Втім, не більше ніж через рік – у грудні 2012-го – зв'язок з ним був втрачений.

Зазначається, що особистий супутник на орбіті допоможе як цивільним відомствам, так і українським військовим.

Основна його мета – створення цифрових фотографій поверхні нашої планети у видимому і ближньому інфрачервоному діапазонах. Він також буде контролювати іоносфери Землі.

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