Швидше за все, люди загинуть задовго до загибелі нашої планети.

Одного разу сонце стане причиною загибелі Землі. У міру старіння центральної зірки Сонячної системи її життєвий цикл врешті-решт поглине наш блакитний світ.

Очікуваний час смерті планети - через кілька мільярдів років, але життя на Землі зникне набагато раніше. Земля стане непридатною для життя більшості організмів приблизно через 1,3 мільярда років в результаті природної еволюції Сонця, розповіли експерти Live Science.

Люди можуть легко довести себе до вимирання вже в найближчі кілька століть, якщо нинішні темпи антропогенного зміни клімату не будуть знижені.

Відео дня

"Земля має, мабуть, 4,5 мільярда років, перш ніж сонце стане великим червоним гігантом, а потім поглине Землю", - розповів Live Science Раві Коппарапу, планетарний вчений з Центру космічних польотів Годдарда НАСА.

За даними Європейського космічного агентства, червоний гігант формується на останніх стадіях зоряної еволюції, коли у зірки закінчується водень для ядерного синтезу і вона починає вмирати

Як тільки ядерний синтез припиниться, гравітація візьме верх. Ядро гелію почне стискатися під дією сили тяжіння, що призведе до підвищення температури. Цей сплеск тепла призведе до різкого розширення зовнішнього плазмового шару Сонця.

Але Земля, швидше за все, не протягне ці 4,5 мільярда років, і це точно буде не та Земля, якою ми її знаємо.

"Не потрібно чекати, поки зовнішні шари Сонця досягнуть Землі. Планета відчує надзвичайне тепло задовго до того, як Сонце завершить свій перехід до червоного гіганта. У процесі вмирання Сонця температура буде підвищуватися, океани будуть випаровуватися, потім атмосфера врешті-решт зникне, і тоді приливні сили сонячного тяжіння зруйнують Землю", - пояснив учений.

Приблизно через 1,3 мільярда років "люди не зможуть фізіологічно вижити в природі, на Землі" через стійкі жаркі та вологі умови. За словами Коппарапу, приблизно через 2 мільярди років океани можуть випаруватися, коли рівень яскравості Сонця буде майже на 20% більше, ніж зараз.

Деякі види життя можуть дожити до цього часу - наприклад, "екстремофіли", які живуть поблизу гідротермальних джерел на дні океану, - але не люди, каже Коппарапу.

За словами Родольфо Гарсія, доктора з астрономії та астробіології з Вашингтонського університету, для людини небезпечна температура вище всього в 6 градусів за Фаренгейтом (3,3 градуса за Цельсієм).

Небезпечні температури вологого термометра - поєднання температури, вологості, швидкості вітру, кута нахилу сонця і хмарності, - при яких людина вже не може охолоджуватися за рахунок потовиділення, набагато більш неминучі, до них залишається всього кілька градусів, сказав Коппарапу.

Спочатку поріг температури вологого термометра для людини становив 95F (35C), але нові дослідження показують, що температура вологого термометра навіть нижче 86F (30C) може бути смертельною.

У деяких місцях на Землі температура вологого термометра вже неодноразово перевищувала 90F (32C), а кліматичні моделі передбачають, що до кінця століття температура 95F (35C) стане поширеною в таких регіонах, як Близький Схід. При такій температурі тварини, які потіють, по суті, варяться на спеці, каже Коппарапу. По суті, наші власні парникові гази загрожуватимуть життю та суспільству на Землі задовго до смерті Сонця.

"Якщо ми говоримо про людське життя, то наступні сто років будуть цікавими", - сказав Коппарапу.

Раніше УНІАН писав, що астрономи виявили гігантську планету на орбіті білого карлика. Це перший прямий доказ того, що Планети можуть пережити катастрофічний процес, в результаті якого утворюється білий карлик. Таким чином є ймовірність, що смерть Сонця не знищить Землю.

Вас також можуть зацікавити новини: