За словами фахівців з римської епохи, дорослі часто зберігали свої дитячі крепундії як пам’ятні речі.

В одному з будинків, розташованих у центрі стародавніх Помпеїв - на Віа-дель-Аббонданца (що перекладається як "Вулиця достатку"), - якась жінка облаштувала затишну, приховану від сторонніх очей гардеробну. Про це пише Popular Mechanics.

Цікаво, що ім’я цієї жінки давно стерлося з пам’яті, проте виверження Везувію в 79 році н. е. законсервувало її особисті речі та повсякденні звички у шарі попелу. Через 2000 років археологи виявили цей простір у тому ж вигляді, в якому він залишився в момент катастрофи.

Судячи з написів, які були зафіксовані під час розкопок 1912 року (але сьогодні вже не видно), цей будинок, ймовірно, належав Корнелію Максиму. Нещодавно археологи дослідили простір за фасадом будівлі й виявили шафу, дверцята якої востаннє були зачинені ще в 79 році н. е.

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В онлайн-щоденнику розкопок, який веде адміністрація археологічного парку "Помпеї", дослідники детально описали знахідку, що дозволила зазирнути в повсякденне життя жінки та її звички, пов’язані з доглядом за собою. У шафі були виявлені косметичні приналежності - пінцет і палітра для змішування засобів, - а також скляний флакон для парфумів, кадильниця для пахощів і бронзова масляна лампа.

Крім того, було знайдено посудини з бронзи, скла та кераміки, а також невелику дерев’яну скриньку зі свинцевими гирками, які, судячи з усього, використовувалися в торговельних операціях. Габріель Цухтрігель, директор археологічного парку "Помпеї", зазначив:

"Помпеї - це не лише місце, де зосереджені видатні твори мистецтва; тут навіть найбуденніші предмети дають змогу побачити людський вимір минулого. Цінність цієї знахідки полягає в можливості по крихтах відтворити сліди чийогось життя: звички, повсякденну працю, спогади. І хоча ми не можемо з упевненістю сказати, ким саме була мешканка цього будинку, подібні фрагменти наближають нас до розуміння її повсякденного життя".

Що здивувало вчених

Наприклад, можна припустити, що жінка, якій належала ця гардеробна, мала особливу прихильність до соснових шишок. Окрім невеликого глечика, прикрашеного їхнім зображенням, було знайдено намисто, що складається щонайменше з 24 мініатюрних підвісок, виготовлених із фаянсу, кістки, скляної пасти та гірського кришталю.

На деяких із цих підвісок також були вирізані соснові шишки. Усередині шафи для одягу, у тканинному мішечку, археологи, ймовірно, виявили найособистіший предмет - намисто з амулетами, відомими як "крепундії" (crepundia), що буквально перекладається як "брязкальця".

Цікаво, що такі амулети, які зазвичай носили діти для ритуального захисту (вважалося, що вони містять заклинання, які оберігають власника), під час руху видавали характерний дзвін, дозволяючи дорослим стежити за тим, де перебувають діти.

За словами фахівців з римської епохи, дорослі часто зберігали свої дитячі крепундії як пам’ятні речі. У повідомленні зазначено:

"Для римського світу був характерний високий рівень географічної мобільності на всіх соціальних рівнях - від рабів до заможних купців. У результаті багато людей опинялися далеко від своїх батьків, родичів і місць, де вони виросли".

Серед особистих речей, знайдених на вулиці Віа-дель-Аббонданца, археологи, ймовірно, виявили щось на зразок скарбнички: під час розкопок було знайдено плетений посуд, у якому лежало 38 бронзових монет.

Зазначається, що той факт, що настільки глибоко особисті предмети - не кажучи вже про цілий запас бронзових монет - залишилися в шафі й були знайдені через століття, свідчить про те, що їхня власниця (ким би вона не була) була змушена рятуватися втечею під час виверження вулкана та руйнувань, що послідували за ним. У неї просто не було часу забрати ці речі, а повернутися за ними вона вже не змогла - звісно, якщо припустити, що їй взагалі вдалося вижити.

Можливо, власників не було вдома в момент виверження: у кімнаті, де стояв шафа, у той час, судячи з усього, тривав ремонт. Втім, навіть попри незавершені ремонтні роботи, у приміщенні збереглися дорогі італійські розписи - свідчення достатку мешканців будинку, розташованого в престижному районі, вздовж однієї з головних магістралей стародавнього міста.

Під час розкопок також було виявлено останки інших, набагато дрібніших мешканців будинку, які стали жертвами катастрофи, спричиненої Везувієм. Так, в амфорі на антресольному поверсі були знайдені скелети двох молодих лісових мишей - доказ того, що навіть у найрозкішніших міських будинках Помпеї доводилося стикатися з гризунами. Судячи з усього, крепундії їх не відлякували.

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