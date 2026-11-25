Спочатку єгипетські жерці створили це заклинання, щоб допомогти богу Сонця Ра у боротьбі з його вічним супротивником - Апофісом, зміїним божеством хаосу, вогню та темряви.

Одне з відомих давньоєгипетських проклять виявилося набагато давнішим, ніж вважали історики. Як з'ясувалося, заклинання, що викликають гнів бога Сонця на голови ворогів, використовувалися набагато частіше, ніж припускали експерти. Про це пише Popular Science.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Journal of the Egyptian Language and Antiquities, нові відомості про "ритуал Апофіса" були отримані не з знайденого в повному обсязі збірника заклинань: дослідники відтворили деталі за фрагментами папірусу розміром з поштову марку, виявленими у сміттєвих купах віком 3400 років.

Цікаво, що до того, як було знайдено ці 40 обвуглених фрагментів, єдиним джерелом інформації про ритуал Апофіса був ритуальний посібник, що датується кінцем IV століття до н. е. Спочатку єгипетські жерці створили це заклинання, щоб допомогти богу сонця Ра в боротьбі з його вічним супротивником - Апофісом, зміїним божеством хаосу, вогню та темряви.

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Пізніше ритуал почали застосовувати й для того, щоб проклинати ворогів фараона, а також для захисту від лих, пов’язаних зі змієм, - наприклад, від негоди чи отрут. Хоча раніше дослідники вважали, що ритуал Апофіса був прерогативою виключно жрецтва, фрагменти папірусу, знайдені в руїнах храмів у Фівах, показали, що коло його учасників було набагато ширшим.

"Ці знахідки доводять, що ритуал виник набагато раніше, ніж можна було припустити, спираючись лише на єдиний збережений екземпляр IV століття [до н. е.]. Ще за 1000 років до цього, в епоху Нового царства, він уже був невід’ємною частиною єгипетської культури", - зазначив Фредрік Хаген, єгиптолог з Копенгагенського університету та співавтор дослідження.

Подальший аналіз фрагментів підтвердив, що подібні ритуали були широко поширені в Стародавньому Єгипті. За словами вченого, згадки про заклинання Апофіса в різних контекстах вказують на те, що воно було "звичайним явищем" у повсякденному житті. Він додав:

"Ми знаємо, що грамотні люди - навіть ті, хто не був жерцем, - мали доступ до магічних ритуалів і виступали в ролі магів або цілителів. Очевидно, що люди зверталися до писців за допомогою у проведенні магічних обрядів - як для захисту, так і для того, щоб нашкодити іншим".

Важливо, що сам факт виявлення цих фрагментів уже є несподіваним, якщо врахувати, що саме було потрібно для проведення цього ритуалу. Обвуглювання - лише частина обов’язкових процедур під час накладення прокляття: перш ніж спалити записані заклинання, люди наступали на папірус, проколювали його ножем і навіть плювали на нього.

"Щоб ритуал спрацював, матеріали потрібно було знищити вогнем, тому нам неймовірно пощастило, що ми виявили хоча б деякі з них у стані, який дозволяє їх розпізнати та дослідити", - пояснив Хаген.

Новини археології

Понад 70 років тому в північній Монголії виявили сліди динозаврів, однак згодом точне місце знахідки було втрачено. Тепер дослідники знову виявили цю ділянку й нарахували там 31 скам’янілий відбиток, що свідчить про присутність у регіоні великих динозаврів близько 120 млн років тому.

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