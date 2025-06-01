"Непрохані гості" в нашій Сонячній системі можуть серйозно нашкодити.

Нове астрономічне дослідження припускає, що Земля може одного дня бути "викинута" із Сонячної системи - не через старіння Сонця, а через непередбачувану траєкторію зірки-ізгоя.

Хоча такий сценарій розвивається протягом мільярдів років, учені зараз моделюють, наскільки сильно такі космічні "непрохані гості" можуть дестабілізувати орбіти планет - і результати цих розрахунків далекі від втішних, пише Daily Galaxy.

Як зірки, що пролітають, порушують орбіти планет

Зазвичай у моделях еволюції Сонячної системи її розглядають як здебільшого ізольовану. Однак наша галактика, Чумацький Шлях, переповнена зірками, і деякі з них проходять небезпечно близько до нашого "району".

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Ці зоряні прольоти найчастіше не мають істотного впливу на Сонячну систему і Землю, але в деяких випадках можуть серйозно порушити тонкий гравітаційний баланс, що утримує планети на своїх орбітах.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Icarus, вивчає таку можливість за допомогою 2000 симуляцій, виконаних через систему NASA Horizons. Вчені ввели в моделі зірки, що проходять близько до Сонячної системи, і виявили, що такі прольоти можуть знизити довгострокову стабільність Сонячної системи приблизно на 50%. При цьому нестабільність розподіляється нерівномірно - деякі планети вразливіші за інші.

Меркурій - тихий вбивця Сонячної системи

З усіх планет особливо виділяється Меркурій - як найбільш нестабільний. Його орбіта вже стає все більш витягнутою (ексцентричною) з часом. Ця природна нестабільність підвищує ризик зіткнення Меркурія з Венерою або й зовсім - його падіння на Сонце. Присутність поблизу зірки-ізгоя тільки підсилює цей ризик.

Симуляції показують, що Меркурій часто губиться в таких сценаріях - поряд із Марсом, який теж має відносно високий ризик бути викинутим із системи.

Хоча Земля в цих моделях демонструє меншу нестабільність, її орбіта стає більш вразливою в разі, якщо інша планета, дестабілізована зіркою, що пролітає, зіштовхнеться із Землею або вплине на її траєкторію.

Тверезий погляд на наше космічне оточення

Хоча такі події можуть статися лише через п'ять мільярдів років, дослідження додає ще один шар екзистенціальної вразливості в наше космічне розуміння.

Землі, можливо, не доведеться чекати, поки Сонце перетвориться на червоного гіганта, щоб зустріти свій кінець. Випадкова зірка, що пройшла занадто близько, може бути достатньою, щоб викинути нашу планету в холодну і порожню безодню міжзоряного простору.

Інші новини про космос

Раніше УНІАН повідомляв, що вже скоро відбудеться рідкісний парад планет. Зазначається, що в одну дугу вишикуються Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Щоб побачити парад планет, може знадобитися бінокль або телескоп.

Крім того, ми розповідали, чому зруйнувалася атмосфера Марса. Місія MAVEN NASA вперше безпосередньо спостерігала процес, званий розпиленням, - це невловимий механізм виходу з атмосфери, коли заряджені частинки із сонячного вітру врізаються в марсіанську атмосферу, викидаючи атоми в космос.

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