Археологи акцентували на винятковості такої знахідки. Один з екземплярів взуття дорівнює сучасному 49-му розміру.

На північних околицях Римської імперії, схоже, на варті стояла невелика група гігантів - принаймні, якщо судити за розміром їхнього взуття.

Таке припущення зробила Елізабет Грін, доцентка кафедри класичних наук Університету Західного Онтаріо і фахівчиня з взуття Благодійного фонду Віндоланда, пише Iflscience.

Віндоланд - це форт на Адріановому валу, на півночі Англії, недалеко від того, що колись було кордоном між римською Британією і дикою Каледонією.

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Видання зазначило, що тепер стіна-кордон повністю знаходиться на території Англії, але вона зберігає багатство археологічних скарбів, пов'язаних з римськими прикордонниками.

Наприклад, нещодавно на Адріановому валу археологи виявили перші кілька гігантських черевиків. Загалом там було виявлено близько 5000 пар шкіряного взуття - чоловічого, жіночого, дитячого, солдатського і цивільного; від літніх сандалій до міцних черевиків.

У новітній колекції знахідок 32 пари взуття, і вони відрізняються від інших. У буквальному сенсі: вісім пар взуття було знайдено з підошвами завдовжки понад 30 см, що відповідає 45-му розміру. Найбільший екземпляр у колекції, що є рекордсменом, має довжину 32,6 см - це 49-й розмір.

"Навіть з урахуванням максимальної усадки до 1 см/10 мм, це все одно означає, що ці туфлі дійсно дуже великі", - наголосила Грін.

Археологи акцентували на винятковості такої знахідки. "Такі знахідки - одні з найцінніших і вражають уяву як відвідувачів, так і фахівців", - зазначила Рейчел Фрейм, старша археологиня проєкту Magna, п'ятирічного археологічного проєкту, в рамках якого проводилися ці розкопки.

"Це нагадує нам про те, що не всі популяції були однаковими, що між звичайними людьми і полками, які служили вздовж Адріанового валу, могли існувати великі культурні та фізичні відмінності", - прокоментував знахідку Ендрю Бірлі, генеральний директор Фонду і директор розкопок.

Він додав, що без таких артефактів, як це чудове взуття з Віндоланда, було б практично неможливо отримати таку інформацію.

Інші новини про знахідки археологів

Нещодавно в Перу виявили місто віком 3500 років. Це відкриття приголомшило вчених, оскільки це місто нагадує Караль, яке наука вважає найдавнішою цивілізацією в Америці.

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