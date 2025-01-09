Вони ніяк не можуть зрозуміти, яку функцію виконувала ця колосальна доісторична споруда.

У горах Кавказу знайдено величезну фортецю бронзового століття. Вона поставила археологів у ступор, оскільки вони ніяк не можуть зрозуміти, яку функцію виконувала ця колосальна доісторична споруда на шляху між Європою та Азією.

Відоме як Дманісіс-гора, величезне укріплене поселення затьмарює всі інші довколишні фортеці, але при цьому містить дуже мало підказок про те, хто в ньому жив, пише Iflscience.

Дманісіс-гора є одним із багатьох фортечних поселень, які з'явилися на Південному Кавказі між другим і першим тисячоліттями до нашої ери. Після початкових розкопок на цьому місці в Грузії 2018 року археологи були здивовані, коли повернулися туди знову і виявили залишки другого сектора стін, що оточували внутрішню фортецю, тим самим значно збільшивши розмір поселення.

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Занадто велика, щоб оцінити її з землі, Дманісіс Гора могла бути повністю розкрита тільки за допомогою фотографій, зроблених за допомогою дрона. Загалом дослідники зробили 11 тис. знімків, які потім з'єднали, щоб отримати повне зображення фортеці.

"Результати цього дослідження показали, що місце було більш ніж у 40 разів більшим, ніж спочатку передбачалося, включно з великим зовнішнім поселенням, захищеним фортифікаційною стіною довжиною 1 км", - пояснив автор дослідження доктор Натаніель Ерб-Сатулло.

"Ці набори даних дозволили нам визначити топографічні особливості та створити точні карти всіх фортифікаційних стін, могил, польових систем та інших кам'яних споруд у зовнішньому поселенні", - розповіли дослідники.

За їхніми словами, внутрішні та зовнішні фортифікаційні стіни були "взаємозалежні щодо оборони", тобто вони функціонували як одна система захисних бар'єрів, і жодна стіна не могла вважатися непроникною без іншої. Вони також були побудовані в одному стилі, з використанням грубих валунів, зібраних без використання розчину в стіни товщиною близько 2 м.

Ці знахідки припускають, що два укріплення були побудовані в один і той самий час, що означає, що внутрішні та зовнішні поселення існували як частина однієї величезної ділянки.

"Якби внутрішня фортеця і зовнішнє поселення були приблизно одночасними, як ми припускаємо, це поселення було б одним із найбільших відомих на Південному Кавказі пізнього бронзового і залізного віку", - сказали автори дослідження.

Однак, як не дивно, у великому зовнішньому поселенні майже немає археологічних артефактів, що дає змогу припустити, що воно або не було заселене великою кількістю людей, або було покинуте незабаром після заснування. Обидва сценарії здаються дивними, враховуючи обсяг зусиль, вкладених у будівництво укріплених стін.

Дослідники припускають, що фортеця могла використовуватися сезонно, потенційно як перевалочний пункт скотарів навесні і восени. Така гіпотеза, мабуть, виправдовує важливість, що надається цьому ключовому місцю, незважаючи на те, що там не було великого постійного населення.

На даний момент, однак, точна причина будівництва цього місця залишається загадкою.

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